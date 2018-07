L' uomo accusato di aver violentato la barista a Piacenza aveva ricevuto un provvedimento

huffingtonpost

(Di sabato 21 luglio 2018) Era già stato arrestato in passato eundi espulsione Nicolae Istrati, il 34enne romeno arrestato a Milano dai carabinieri edie sequestrato unain un locale di, nella notte tra mercoledì e giovedì.Si svolgerà nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, nel carcere di San Vittore, l'udienza di convalida del fermo. Istrati stava scontando stava scontando una condanna per altri reati, in detenzione domiciliare con permesso di uscire per lavorare durante il giorno, non di notte.La vittima ha raccontato che l'si era presentato nel locale dove lavorava poco prima della chiusura e, per ore,abusato di lei. A lanciare l'allarme i vicini che hanno sentito le sue urla. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che su Twitter ha ...