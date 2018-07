L' ultimo messaggio di Sergio Marchionne da amministratore delegato di Fca

Funzione messaggio letto in WhatsApp già nelle notifiche : cosa cambia con l’ultimo aggiornamento : Una nuova Funzione per etichettare un messaggio letto in WhatsApp è già pronta. Un nuovo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, in particolare nella versione 2.18.214 della beta Android, introduce un'opzione che tornerà utile a molti, permettendo pure di risparmiare del tempo quando si chatta con amici, colleghi e parenti. Cerchiamo di capire con precisione la novità presto in arrivo per tutti. Dopo aver digerito l'aggiornamento ...

Apparizione - ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 2 luglio 2018 : Nell'Ultimo messaggio dato dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Mirjiana, la Madonna ci chiede di scegliere per la verità nella nostra vita. Spesso la vita ci allontana dal bene, nostro compito è recuperare...

Buffon dice addio alla Juventus : il messaggio commosso - oggi è l’ultimo giorno da bianconero : Gigi Buffon ha salutato la Juventus con un messaggio social nel suo ultimo giorno da calciatore bianconero prima di firmare col Psg “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoallaFine”. Con questo messaggio apparso su ...

Studente in Erasmus scrive l'ultimo messaggio su Facebook e poi compie un tragico gesto : Sappiamo solamente che quell'ultimo status su Facebook farebbe proprio pensare ad un addio al mondo, rendendo partecipi tutti di un momento di sofferenza emotiva del quale non conosciamo i motivi. ...

L'ultimo messaggio della neo-mamma suicida a Salerno."La vita ti mette alla prova. Ma siamo diventati genitori : i miracoli esistono" : Si è lanciata dal sesto piano dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, subito dopo aver allattato il proprio figlioletto, venuto alla luce venerdì scorso. Questo il tragico gesto di Antonietta, neo-mamma 26enne che, dopo essere uscita dal reparto e aver raggiunto il pianerottolo del nosocomio salernitano, ha aperto la finestra e ha deciso di togliersi la vita.La donna aveva 26 anni e negli ultimi tempi ...

Caterina Balivo lascia Detto Fatto : l’ultimo messaggio della conduttrice : Caterina Balivo: le sue parole per il saluto d’addio a Detto Fatto Caterina Balivo lascia Detto Fatto. Il 15 Giugno è andata in onda l’ultima puntata del programma su Rai 2, l’ultima con la Balivo come conduttrice. La colonna portante di Detto Fatto ha voluto spendere qualche parola in occasione dell’ultima puntata e del suo […] L'articolo Caterina Balivo lascia Detto Fatto: l’ultimo messaggio della ...

Apparizione - ultimo messaggio Madonna di Medjugorje 2 giugno 2018 : In questo messaggio la Mamma Celeste ci esorta: amare il prossimo vuol dire anche desiderare la conversione della sua anima. Non sempre è un desiderio automatico, non sempre si pensa a questo bene. L'egoismo, le frivolezze portano spesso...

Padova - l’ultimo messaggio della 15enne al fidanzato prima del suicidio : “Mi uccido” : "Mi uccido" è il testo del messaggio inviato da una ragazza di 15 anni al suo fidanzato pochi minuti prima di impiccarsi ad un albero. Alla base della sua decisione ci sarebbe proprio un diverbio con il ragazzino. L'adolescente aveva detto alla mamma di uscire per fare una passeggiata con il cane ma non è più rientrata.Continua a leggere

L’ultimo messaggio di Nadia. Assente da settimane la conduttrice è tornata a parlare : fan in apprensione : Le condizioni di salute di Nadia Toffa hanno messo in apprensione i suoi tanti fan. Dal momento del suo malore non c’è stato momento in cui i tanti ammiratori della giornalista non hanno espresso tutto il loro sostegno. Dal canto suo Nadia ci tiene moltissimo a mantenere un rapporto con chi la segue e sui social tiene costantemente aggiornati tutti sui suoi progressi. Ma in queste ore Nadia ha voluto lanciare un messaggio ...

Pakistana scomparsa da Verona - giovedì l’ultimo messaggio al fidanzato : Pakistana scomparsa da Verona, giovedì l’ultimo messaggio al fidanzato Pakistana scomparsa da Verona, giovedì l’ultimo messaggio al fidanzato Continua a leggere L'articolo Pakistana scomparsa da Verona, giovedì l’ultimo messaggio al fidanzato proviene da NewsGo.

Pakistana costretta ad abortire : ieri ultimo messaggio al fidanzato e all'amica : ho sbagliato a fidarmi dei miei : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l'ultimo messaggio al fidanzato di Verona la ragazza Pakistana di 19 anni condotta con l'inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ...

Pakistana scomparsa da Verona - giovedì l'ultimo messaggio al fidanzato : E' riuscita a inviare giovedì pomeriggio l'ultimo messaggio al fidanzato la 19enne Pakistana condotta dalla famiglia in patria da Verona con l'inganno . Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è ...

Ragazza pakistana costretta ad abortire - l’ultimo messaggio al fidanzato ieri : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l’ultimo messaggio al fidanzato di Verona la Ragazza pakistana di 19 anni condotta con l’inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è stato adottato da una famiglia veronese ed è cittadino italiano. La Ragazza ha inviato anche a una compagna di classe un messaggio audio via WhatsApp, in cui ha raccontato di essersi fidata dei genitori tornando in ...