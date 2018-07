Louis Carey Camilleri | chi è l' uomo che dovrebbe prendere il posto di Marchionne

corriere

: RT @GenSangiuliano: ++ Ferrari: Automotive News, Louis Camilleri nuovo Ceo ++ Il presidente sarà John Elkann (Fonte: ANSA) È Louis Carey… - albtali : RT @GenSangiuliano: ++ Ferrari: Automotive News, Louis Camilleri nuovo Ceo ++ Il presidente sarà John Elkann (Fonte: ANSA) È Louis Carey… - rmc_official : #RMCNEWS #Ferrari, @Automotive_News: 'Louis Carey Camilleri nuovo ceo'. - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #Ferrari, @Automotive_News: 'Louis Carey Camilleri nuovo ceo'. -

(Di sabato 21 luglio 2018) Dopo il college in Gran Bretagna e la laurea in Economia e gestione aziendale presso l'Hec di Losanna,ha scalato i gradini del successo in pochissimi anni: dopo aver lavorato come analista ...