Lotto | il 22 su Genova diventa centenario

Lotto : Genova protagonista con una quaterna in figura 7 : Nella quinta estrazione del Lotto di Maggio, la ruota di Genova diventa protagonista con una quaterna in figura 7 (88-70-43-16), resta nell’urna il 60 su Milano. Lotto, la leadership dei ritardarti è ancora per il 60 su Milano che tocca quota 113 turni a vuoto, l’unico altro centenario è l’82 su Firenze a 110, mentre l’87 sulla Nazionale è a […] L'articolo Lotto: Genova protagonista con una quaterna in figura 7 proviene da GiGi Lotto.