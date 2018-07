Libia - Sarraj : elezioni presidenziali e parlamentari insieme : Il presidente del Consiglio del governo di accordo nazionale libico, Fayez Al Sarraj, ha ribadito da Tunisi la necessità di tenere elezioni parlamentari e presidenziali contemporaneamente, rispettando ...

Al-Sarraj : "Niente campi Ue in Libia" : La Libia è "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione nel Paese strutture dove accogliere i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Bild il premier libico Fayez Al-Sarraj aggiungendo che "non faremo neanche accordi con l'Ue per prendere i migranti in cambio di soldi".Nell'intervista pubblicata dal quotidiano tedesco Al-Sarraj si dice "molto stupito" per il fatto che in ...

Al-Sarraj - no a campi Ue in Libia : ANSA, - BRUXELLES, 20 LUG - La Libia è "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione nel Paese strutture dove accogliere i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'...

Libia - telefonata Conte-Sarraj per cooperazione su migranti : Il premier libico Fayez Al Sarraj "ha ricevuto una telefonata" del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un colloquio che ha riguardato "gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia, le relazioni bilaterali e i mezzi per sviluppare la cooperazione fra i due Paesi amici", tra l'altro nella lotta all'emigrazione clandestina. Lo riferisce l'ufficio stampa di Sarraj,...