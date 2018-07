Lewis Hamilton | GP Germania 2018 | “Ho rotto lo sterzo Qui è impossibile rimontare”

F1 – Disastro Hamilton in Germania - Lewis negativo : “ecco cosa è successo” : Lewis Hamilton partirà 14° domani al Gp di Germania: le parole del britannico della Mercedes dopo i problemi alla sua monoposto in Q1 Sabato amaro per Lewis Hamilton ad Hockenheim: il britannico della Mercedes è stato costretto a fermarsi in Q1, sul finale della sessione e, quindi, di dire addio al resto delle qualifiche del Gp di Germania, nonostante si fosse qualificato per la Q2, a causa di un problema alla sua ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

Formula 1 - Cristiano Ronaldo e Lewis Hamilton - gemelli diversi : Simili nello sport, attaccanti entrambi, simili nella vita, attaccati entrambi al senso della famiglia, tanto che Hamilton se l'è anche tatuato sul corpo. diversi in questo! Nessun tatuaggio per ...

F1 - quanto guadagna Lewis Hamilton? Nuovo contratto faraonico con la Mercedes. E con gli sponsor… : È notizia di poche ore fa il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Una formalità, per entrambe le parti, che già avevano discusso del prolungamento del contratto in inverno, messo nero su bianco soltanto adesso. Il sodalizio tra il pilota britannico e la casa tedesca, che ha portato fin qui a tre titoli Mondiali in cinque stagioni proseguirà fino al 2020, quando il Nuovo contratto scadrà e quando, con ogni probabilità, si assisterà ...

F1 - Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2020. "E' il posto giusto per vincere" : Il pilota britannico sarà al volante delle Frecce d'argento ancora per due anni: "Siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

F1 – Hamilton rinnova con Mercedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata solo una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton insegue la Ferrari. Sotto pressione ha già sbagliato in passato : Il Mondiale di F1 si sposta in Germania, con il circuito di Hockenheim che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. La classifica del campionato appare chiara dopo il trittico estivo di Francia, Austria e Gran Bretagna: la Ferrari ne è uscita più che rafforzata, con Sebastian Vettel che comanda con otto punti di margine su Lewis Hamilton. Quella tedesca è un’altra pista sulla carta favorevole alla Mercedes, ma nelle ultime settimane ...

Wimbledon - Lewis Hamilton dall’amica Serena Williams : il pilota di F1 sostiene la tennista presenziando al match e sui social : Lewis Hamilton al campo centrale di Wimbledon, il britannico sostiene l’amica Serena Williams impegnata oggi nella finale del torneo femminile Lewis Hamilton in queste ore è a Wimbledon nelle vesti di spettatore della finale femminile, che vedrà protagonista la sua amica Serena Williams. La tennista statunitense, che affronterà la tedesca Angelique Kerber, può vantare il sostegno del pilota di Formula Uno, suo supporter da sempre. ...

F1 - torna la pace. Lewis Hamilton : “Accetto le scuse di Raikkonen. Era un incidente di gara - ho detto delle stupidaggini sulla Ferrari” : Sembra essere tornato il sereno nel Circus della Formula Uno dopo il clima rovente che aveva regnato ieri dopo un acceso GP di Gran Bretagna 2018. Lewis Hamilton non aveva stretto la mano a Kimi Raikkonen visto che il finlandese lo aveva toccato nel corso del primo giro costringendolo a una gara di rimonta. Anche i piani alti delle due scuderie si erano resi protagonisti di un botta e risposta con Toto Wolff che aveva dato degli incompetenti ...

Incidente Hamilton Raikkonen / Video F1 - dietrofront di Lewis : "E' stato un incidente di gara - andiamo avanti" : incidente tra Hamilton e Raikkonen nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. Contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:45:00 GMT)

F1 - Hamilton diserta l’intervista e non dà la mano a Raikkonen : Lewis fa il risentito a Silverstone : Lewis Hamilton non è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, il britannico deluso dalla sua prestazione se la prende con Raikkonen Una gara strana quella di Hamilton a Silverstone. La partenza sbagliata del britannico lo beffa. Kimi Raikkonen sopraggiunge con un errore sulla monoposto di Lewis danneggiandola e pregiudicando la sua gara. Il pilota della Mercedes ottiene alla fine della corsa un ottimo secondo posto in rimonta, ma non appare ...