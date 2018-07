LETTERA SUI MIGRANTI Che ne sappiamo noi di Josefa e Locki?

Il testo della LETTERA che Juncker ha scritto a Conte per spiegare cosa l'Ue farà sui migranti : La Commissione europea "è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", ha scritto il presidente dell'esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, in una lettera per rispondere alla richiesta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di creare una cellula di crisi Ue sugli sbarchi. "Non va però dimenticato che l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da ...

LETTERA SUI MIGRANTI/ Il rischio di dividere l'Italia in buoni e cattivi : Non si risponde ai problemi complicati con facili schemi, dividendo a priori le persone in buoni e cattivi. DAVIDE RONDONI a proposito dell'ultimo editoriale di Giuseppe Frangi(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:08:00 GMT)DONNA E BIMBO MORTI IN MARE/ Non ci servono accuse, ma pietà e verità, di R. PersicoCAOS MIGRANTI/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

Una revisione della LETTERAtura prova a fare chiarezza sui vari disturbi da sensibilità al glutine - ma non è facile : Negli ultimi anni si sono diffuse, soprattutto nei paesi più sviluppati, diverse condizioni cliniche in vario modo poste in relazione con l’assunzione del glutine. Un’approfondita revisione della letteratura si è proposta di fare il punto sulle conoscenze sull’argomento. La principale conclusione alla quale è giunta è che la definizione della presenza di queste condizioni può avvenire solo sulla base di specifici esami e non riferendosi a ...

Asia Argento accusata del suicidio di Anthony Bourdain - le star di Hollywood scrivono una LETTERA : ... con Rose McGowan a fare da leader, sono state Mira Sorvino, Oliva Munn, Patricia Arquette, Terry Crews e moltre altre attrici che hanno seguito la sua campagna contro le avances sessuali nel mondo ...

Asia Argento accusata del suicidio di Anthont Bourdain - le star di Hollywood scrivono una LETTERA : 'A tutte le mie sorelle e fratelli e compagni di #silencebreakers che si sono opposti ai cyber-bulli che mi tormentano ormai da settimane: vi amo, sono grata a tutti voi' . Così su twitter Asia ...

Tifoso di Messi deluso dall’Argentina - scomparso in India/ Ha lasciato una LETTERA d’addio : si è suicidato? : Tifoso di Messi deluso dall’Argentina, scomparso in India. Ha lasciato una lettera d’addio: si è suicidato? Sono scattate le ricerche di un 30enne commercialista, tifosissimo della Pulce(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Domande e risposte sui criteri di qualità e chiavi di interpretazione della LETTERAtura scientifica : Come nasce una pubblicazione scientifica? Un testo scritto, per essere pubblicato sulle riviste più accreditate, deve soddisfare specifici criteri, relativi a struttura e impostazioni, definiti da ciascun giornale. L’articolo inviato viene verificato da esperti riconosciuti dell’argomento trattato nell’articolo. Abitualmente la valutazione avviene “in cieco” riguardo agli autori, nel senso che i revisori non sanno chi l’ha scritto e, quindi, non ...

CLAUDIO GIACOBAZZI MORTO IN HOTEL/ Reggio Emilia - suicidio per il re dei diamanti? Trovata LETTERA commiato : CLAUDIO GIACOBAZZI, re dei diamanti trovato MORTO a Reggio Emilia: suicidio? Le Iene lo avevano intervistato poche settimane fa dopo un servizio andato in onda su Report(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:12:00 GMT)