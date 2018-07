L' errore di Trump

TRUMP - "RUSSIAGATE? CREDO A PUTIN"/ Critiche negli Usa - "il suo errore più grande". Lui ripara con un tweet : TRUMP e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Trump attacca l Ue sulle politiche per i migranti 'errore consentire l ingresso di milioni di persone' : Il presidente americano attacca in particolare la politica migratoria della Germania. 'Il popolo tedesco si sta rivoltando contro la sua leadership mentre l'immigrazione scuote la già tenue ...

Trump lascia il G7 in anticipo : «Dazi? Rappresaglie sarebbero errore» : Ribadisce di ritenere giusto riportare la Russia nel G8 e non arretra sui dazi che ritiene non dovrebbero esserci a patto che sia così per tutti. Donald Trump parla a ruota libera mentre,...

Vertice con Kim a rischio? Trump - “nessuna notifica da Corea del Nord”/ errore Usa su Libia : Seul ‘ricuce” : Salta l’incontro Trump-Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Coreani non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

