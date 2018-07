L' era Marchionne che ha cambiato la Fiat

Fca - si chiude l'era Marchionne : 'Peggiorate le sue sondizioni : Camilleri gli subentra in Ferrari, Suzanne Heywood alla guida di Cnh Industrial. Elkhann: sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio - Dopo 14 anni l''era Marchionne alla guida del ...

F1 : Sergio Marchionne non è più il presidente della Ferrari. John Elkann prenderà il suo posto - Louis Camilleri nuovo CEO : Dopo le tante voci di questa mattina, è arrivata la conferma: Sergio Marchionne non è più il presidente ed amministratore delegato della Ferrari. Una decisione, a quanto si legge dal comunicato ufficiale, dovuta all’aggravarsi dello stato di salute del manager italo-canadese che lo ha obbligato a lasciare i consigli di amministrazione FCA, Ferrari e Chn Industrial. Per questo il nuovo numero uno del Cavallino Rampante sarà John Elkann, già ...

Sergio Marchionne condizioni di salute disperate/ Come sta - ultime notizie : Dagospia ha tumore ai polmoni : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel mistero. Come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. L'ipotesi di un tumore ai polmoni. Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono gravi. A renderlo noto è Fca dopo il cda d'urgenza che ha portato alla nomina di Mike Manley suo successore. Questo spiegherebbe la svolta delle ultime ore in Fiat Chrysler Automobiles, che sta rivendendo ...

Chi è Mike Manley? Ecco il nuovo nuovo amministratore delegato di Fca - prenderà il posto di Marchionne : Mike Manley sostituirà Sergio Marchionne nel ruolo di amministratore delegato di Fca, si tratta di una ‘soluzione interna’ L’inglese Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Il Consiglio di amministrazione, come annunciato da John Elkann, ha optato per una soluzione interna dopo l’addio di Sergio Marchionne. Cinquantaquattro anni, Manley era infatti già ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram ...

Gruppo FCA - Mike Manley : curriculum e segreti dell’uomo forte che prenderà il posto di Sergio Marchionne : Scopriamo insieme la vita professionale di questo manager capace di scalare velocemente il settore automotive internazionale Una riunione del Cda del Gruppo FCA (Fiat Chrysler )convocata d’urgenza dal Presidente John Elkann ha nominato il nuovo amministratore del Gruppo che sostituirà Sergio Marchionne, ancora in convalescenza a causa di un’operazione avuta nei primi di luglio. Il nuovo uomo alla guida di FCA è Mike Manley, fino ad oggi ...

