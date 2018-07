Le notti dell' Archeologia al Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni

Jerry Calà ospite d'onore al Circolo Canottieri Lazio per la Festa dell'estate : ... la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, ...

La Fondazione Carla Fendi ha premiato tre grandi nomi del mondo della scienza : Peter Higgs - François Englert e Fabiola Gianotti. A SPOLETO 61 FESTIVAL DEI 2 MONDI : Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL'ORIGINE presentata al FESTIVAL con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA scienza, ...

Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli - nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per notti di festival e giornate di gusto : A pochi chilometri da Roma, teatro di culture millenarie, si cela e si svela un altro teatro straordinario perché l'unico al mondo che abbraccia in se due palcoscenici patrimonio dell'Unesco, Villa Adriana e Villa d'Este: stiamo parlando di Tivoli, sito d'arte, terme e buongusto a mezz'ora d'auto dalla Capitale, che torna a ospitare per la quarta edizione del "Tivoli chiama - Il festival delle arti", rassegna culturale nata per la ...

Arriva l'estate monrealese. notti bianche - musica per le vie della città - musical. IL PROGRAMMA : Si tratta essenzialmente di spettacoli artistico-musicali, iniziative enogastronomiche e attività teatrali. Di seguito il PROGRAMMA nel dettaglio: LUGLIO : 13 luglio e 3 agosto- Convegno "La donna ...

A tutta adrenalina in Romagna fra giochi d'acqua - giri della morte e notti rosa : notti rosa e giochi d'acqua in Riviera romagnola. Per un divertimento assicurato fra voci d'artista e giri della morte, dj e stunt show acquatici, piadine filanti e tesori perduti. Benvenuti a Ravennae dintorni per immergersi nelle novità del parco acquatico più grande d'Italia e nel frizzante calendario della Notte rosa, la kermesse di Rimini e dintorni che inaugura oggi (6 luglio).Prima destinazione su cui puntare un sito ...

notti dell'Archeologia al via in Toscana : ... mentre a Volterra in occasione del Festival internazionale del Teatro Romano sarà possibile partecipare a molti spettacoli come quello di danza sul mito di Apollo e Dafne. A Pistoia si svolgeranno ...

Passeggiate tra i sentieri delle balze - spettacoli - notti bianche e in piazza Grande si corre Giostra : gli appuntamenti : VENERDI' 22 GIUGNO Arezzo Sarà un vero e proprio compleanno in musica quello organizzato dall'Accademia D.I.M.A. DoReMi International Music Academy di Arezzo per il Gruppo Polifonico "Francesco ...

notti celesti alle terme dell'Emilia Romagna : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene "celesti", tour in e-bike e percorsi di nordic walking , passando per "QI Gong" in riva al mare e mercatini tematici. Tante infine le iniziative dedicate ai ...

L'acceleratore del Cern diventa ancora più potente. Gianotti : "Esploreremo i mattoni dell'universo" : L'acceleratore più potente del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra, si prepara a diventare ancora più potente per riuscire a scoprire particelle mai viste e aprire così le porte alla nuova fisica. È il più grande progetto di fisica dei prossimi 10 anni ed è stato annunciato oggi al Cern in una conferenza stampa organizzata in occasione della posa della prima pietra; si chiama HiLumi ...

Al Circolo Canottieri Lazio la serata 'SEMPRE AMICI' per rinsaldare il legame tra i tifosi dell' Inter e della Lazio : La resa dei conti finale, quel crudele show down tra Lazio e Inter che proprio all'ultima giornata di campionato ha deciso la zona Champions, non ha Interrotto il filo di amicizia che lega i tifosi ...