Le 5 identità di Ant-Man

(Di sabato 21 luglio 2018) Sta per tornare sul grande schermo il più piccolo dei supereroi. Ant-Man and the Wasp è già approdato al cinema negli Stati Uniti, raccogliendo ottime recensioni e una media eccellente del 87% nell’aggregatore di critiche Rotten Tomatoes. Per l’Italia bisognerà attendere sino al 14 agosto, ma abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima e possiamo assicurarvi che ci sarà da divertirsi. Tra scazzottate mini-maxi, inseguimenti in stile micromachine, una villain misteriosa e carismatica (Ghost, interpretata da Hannah John-Kamen) e una protagonista femminile (Hope Van Dyne, interpretata da Evangeline Lilly) molto più grintosa dell’eroe (Rudd), Ant-Man and the Wasp prosegue degnamente la valida serie di cinecomics dei Marvel Studios, che sembrano aver trovato la formula vincente per gli eroi minori: avventure in piccolo (in tutti i sensi), scanzonate e divertenti, da ...