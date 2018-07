Lavori in via Nani a Sondrio | da Ferragosto cantiere notturno

Fincantieri - a Genova al via Lavori seconda nave Virgin : Teleborsa, - Virgin Voyages, brand del Gruppo Virgin, svela il nome della sua prima nave: si chiamerà Scarlet Lady . Si è svolta oggi, 20 Luglio, presso lo stabilimento di Sestri Ponente , Genova, la ...

Legittima difesa - al via i Lavori col freno di M5S : 19 luglio 2018 - Ieri Mara Carfagna si era appellata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i primi freni messi dal Movimento 5 Stelle all'iter per la modifica della legge sulla Legittima difesa e poche ore dopo è arrivata la replica del diretto interessato, che si è detto in linea con la visione del Ministro della Giustizia:Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede. Anzi sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena ...

Batwoman : al via i Lavori per la nuova eroina di The CW : Batwoman è in lavorazione grazie al contributo geniale di Greg Berlanti e Caroline Dries. Il debutto del nuovo personaggio drama avverrà nel crossover dell’Arrowverse che andrà in onda questo dicembre. E non solo, perché secondo gli ultimi rumors sembra proprio che il network preveda di ampliare ancora di più il mondo ispirato ai fumetti della DC Comics. Batwoman potrà contare inoltre sulla creatività dell’ideatore ...

Bari - cede asfalto in via Melo. Galasso : 'Colpa della rete fognaria vecchia. Lavori stradali non c'entrano' : Il cedimento dell'asfalto avvenuto questa mattina in corrispondenza dell'incrocio tra via Melo e via Davanzati sarebbe dovuto allo sgrottamento del terreno sottostante il manto stradale, probabilmente ...

Ferrovia del Brennero - estate di disagi : Lavori in Austria per 45 giorni - in Italia per 5 : TRENTO. Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea Ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante Austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori ...

Tripoli - al via Lavori dell'aeroporto : L'aeroporto di Tripoli sarà ricostruito e reso pienamente operativo, grazie ai lavori che hanno preso il via su progetto portato avanti dal consorzio di aziende italiane AENEAS insieme a un gruppo di ...

Al via Lavori illuminazione Nuova Circonvallazione Interna e Galleria Giovanni XXIII : Lunedì 16 luglio partono i lavori per l’illuminazione della Nuova Circonvallazione Interna, che va dall’innesto con l’A24 a Batteria Nomentana, e della Galleria Giovanni XXIII nel tratto iniziale a partire dallo svincolo di Viale Antonino di San Giuliano, per circa 800 metri, in direzione Pineta Sacchetti. L’intervento prevede, in entrambe le gallerie, la ricostruzione dell’impianto di illuminazione con adeguamento alle nuove normative ...

«Lavori alla Riviera di Chiaia - riaprite via Calabritto alle auto» : Caos alla Riviera di Chiaia. La carreggiata ridotta a due corsie per consentire il restyling del pavè e il senso unico verso piazza della Repubblica mandano in tilt la circolazione. Code,...

Raggi : Via Masaniello - Lavori per decoro e sicurezza : Roma – “Come avevamo anticipato sono iniziati i lavori su Via Masaniello, la strada che collega la via Tiburtina all’omonima stazione, una strada importante e utile al Raggiungimento del trasporto pubblico e dell’anello ferroviario”. “Si e’ partiti dal rifacimento del marciapiede dal lato della ferrovia, e dalla prossima settimana gli operai lavoreranno al ripristino del sistema di smaltimento acque ...

Frosinone Lavori al Matusa - esposto in Procura : scintille Pizzutelli/Ottaviani : È il vecchio metodo, questo, di fare politica che contraddistingue il percorso di chi, dopo essere stato nutrito ed allevato dai socialdemocratici per vent'anni, ha avuto il coraggio di rinnegare, ...

A Imola via ai Lavori per la pista di motocross : Sono iniziati all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari i lavori di costruzione della pista di motocross che il 29-30 settembre ospiterà l’MXGP d’Italia, ultimo round del campionato. Presente un testimonial d’eccezione e da sempre amico dell’Autodromo di Imola, Marco Melandri, pilota del team Aruba Ducati SBK, grande appassionato di cross. I lavori hanno riguardato la […] L'articolo A Imola via ai lavori per la pista di motocross ...

Lavori al collettore fognario di via Addolorata a Ragusa : Visto il persistere di una perdita fognaria sono stati autorizzati Lavori di somma urgenza a Ragusa per sostituire un collettore fognario ormai guasto