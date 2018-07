Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo | come arrivare | ingressi | info

cubemagazine

: In occasione delle serate di Roma del 21 e 22 luglio 2018, partecipa al concorso “Vinci Laura Pausini con Alitalia”… - Alitalia : In occasione delle serate di Roma del 21 e 22 luglio 2018, partecipa al concorso “Vinci Laura Pausini con Alitalia”… - vincos : #RepulistiTwitter in Italia. Ecco i follower persi dai top Valentino Rossi @ValeYellow46 -147.385 Jovanotti… - rtl1025 : La prima donna al #CircoMassimo ???? Tutto pronto per il 21 e 22 luglio ?? Anche gli artisti in apertura ????… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Ci siamo! Dopo mesi di attesa, sabato 21 luglio 2 domenica 22 lugliosarà protagonista di due grandissimi e imperdibili concerti aldi. Ecco di seguitoe tutte lermazioni utili per il liveno.– indicazioniIN AUTO Dalla stazioneTermini prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Svoltare a sinistra imboccando Via Cavour e proseguire in Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Prendere Via Celio Vibenna e continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino. ATTENZIONE: In occasione di grandi eventi alcune strade potrebbero essere inaccessibili. IN METRO Dalla stazioneTermini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermataIN TRAM Linea 5 ...