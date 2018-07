Laura Pausini | concerto Roma Circo Massimo | scaletta e orari Foto | Fatti

Laura Pausini - CONCERTO A ROMA/ Circo Massimo : scaletta e orari. Alberta Ferretti per la cantante : LAURA PAUSINI, CONCERTO al Circo Massimo di ROMA oggi, sabato 21 luglio. scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Matrimonio Noemi e Gabriele Greco/ Foto - da Laura Pausini a Paola Turci. gli auguri vip sui social : Noemi e il fidanzato Gabriele Greco si sono sposati dopo 10 anni circa di fidanzamento. La cantante si esibisce sulle note di "Altrove" insieme a Morgan, invitato alle nozze.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:07:00 GMT)

Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo : come arrivare - ingressi - info : Ci siamo! Dopo mesi di attesa, sabato 21 luglio 2 domenica 22 luglio Laura Pausini sarà protagonista di due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma. Ecco di seguito come arrivare, ingressi e tutte le informazioni utili per il live Romano. Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo: come arrivare – indicazioni come arrivare IN AUTO Dalla stazione Roma Termini prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in ...

Concerto di Laura Pausini al Circo Massimo il 21 e 22 luglio : orari - ritiro biglietti - ingressi e parcheggi : Mancano una manciata d'ore al Concerto di Laura Pausini al Circo Massimo il 21 e 22 luglio, con una città pronta ad accogliere l'evento in una location storica che è destinata a rimanere impressa nella mente dei molti fan che saranno presenti alla prèmiere del tour dedicato a Fatti sentire. Lo spettacolo inizierà a partire dalle ore 21, ma sarà già possibile muoversi a cominciare dalle 12 per il ritiro dei biglietti presso la cassa di Via ...

Techetechetè - il venerdì in musica/ Anticipazioni : 4 decenni di canzoni - da Edoardo Vianello a Laura Pausini : Techetechetè, il venerdì in musica, ecco le Anticipazioni della nuova puntata di oggi: 4 decenni di canzoni, da Edoardo Vianello a Laura Pausini, tutte le info.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 08:59:00 GMT)

Come raggiungere il concerto di Laura Pausini a Roma con lo sciopero dei trasporti : orari e fasce garantite : Il concerto di Laura Pausini a Roma sarà messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti indetto per il 21 luglio e che si prolungherà fino alle 21 della giornata successiva. Incroceranno le braccia i lavoratori dei treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo, oltre alla compagnia di volo low cost Vueling e quella italiana Blue Panorama. Il 22 e 23 luglio è invece previsto lo sciopero del personale autostradale. Lo sciopero dei treni di ...

Scaletta Laura Pausini al Circo Massimo : le canzoni del Fatti Sentire Tour 2018 a Roma : Per Laura Pausini è arrivato il momento di scaldare la voce e di prepararsi al grande ritorno dal vivo. Questo fine settimana la cantante Romagnola ripartirà con il suo Fatti Sentire World Tour 2018 che la porterà in giro per tutto il mondo. Le prime due date, però, sono esclusivamente italiane: sabato 21 e domenica 22 luglio, la Pausini si esibirà dal vivo al Circo Massimo a Roma e, in queste ore, i fan sono in trepidante attesa di rivederla ...

Laura Pausini : ecco come ha reagito quando ha scoperto che una donna ci provava con il compagno Paolo : Laura Pausini gelosa del compagno Paolo: “Controllo il suo cellulare tutti i giorni” La musica e l’amore sembrano essere due costanti fondamentali nella vita di Laura Pausini. La storia con il compagno Paolo sembra procedere oggi a gonfie vele, anche se questo la porta a dover fare i conti spesso con la propria gelosia. In […] L'articolo Laura Pausini: ecco come ha reagito quando ha scoperto che una donna ci provava con ...

Laura Pausini : "Paolo Carta? Controllo il cellulare tutti i giorni" : Laura Pausini, intervistata dal settimanale "Grazia", in edicola questa settimana, ha confessato di essere gelosa del compagno Paolo Carta. Controlla, spesso, il suo cellulare per scongiurare la presenza di altre donne nella sua vita: tutti i giorni. Conosco il codice e anche lui conosce il mio e sicuramente mi controlla, anche se dice di no. Laura Pausini: 'Sono istintiva, non metto mai gli ...

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo di Roma/ Ecco gli ospiti di entrambe le date : tutte le info del tour : Laura Pausini, in concerto al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio del 2018: Ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Laura Pausini : 'Girai un video con uno davvero bello - fu il mio regalo di compleanno' : ROMA - 'Una volta ho girato un video e il protagonista era veramente figo . Qualche giorno dopo mi suona il campanello e mi dice: 'Ciao, sono il tuo regalo di compleanno'….', alla vigilia dei ...