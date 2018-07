Land Rover Defender Ares | il V8 da 212 000 Euro arriva da Modena

Jaguar e Land Rover - va in mostra il mito di James Bond : Una delle star dell'installazione è la Range Rover Sport SVR, guidata in Spectre dal perfido Mister Hinx, mentre l'iconico Defender dei suoi scagnozzi è esposto proprio sull'orlo del dirupo. Non ...

Recensione Land Rover Explore - il 4x4 degli smartphone - : Software La personalizzazione software prevede applicazioni in grado di fornire quante più informazioni possibili sul mondo esterno. Tra queste c'è l'app che offre un pannello contenente info sulle ...

Jaguar Land Rover si prepara alla rivoluzione dell’elettrico : le soluzioni da adottare a livello nazionale : Jaguar Land Rover, Eurac Research e Alperia presentano la ricerca sulla mobilità elettrica ‘Culture Building and territorial development’. Come preparare un territorio alla rivoluzione della e-mobility: il caso dell’Alto Adige e le possibili soluzioni da adottare a livello nazionale Sono stati presentati oggi a Bolzano i risultati della ricerca commissionata da Jaguar Land Rover Italia al Center for Advanced Studies e ...

Jaguar Land Rover - La strategia elettrica (anti ansia) del Giaguaro : Fare pace con lansia da ricarica, con ladattamento della rete elettrica e con gli altri aspetti tecnici e burocratici. lobiettivo fissato nellofferta della nuova Jaguar I-Pace, con buona pace di chi non ama le auto a elettroni. La vettura la conoscete già (per il "primo contatto" di Alessio Viola cliccate qui). Forse però è utile un breve ripasso. Ecco quindi una breve sintesi della EV400 AWD: due motori elettrici sincroni, trazione ...

Jaguar Land Rover - Pronti a lasciare il Regno Unito se non ci sarà un accordo sulla Brexit : Jaguar e Land Rover sono due marchi sinonimo del Regno Unito e della grande tradizione automobilistica britannica. Eppure la Jaguar Land Rover Automotive, la società creata dai proprietaria indiani della Tata Motors per unire i due brand sotto un unico cappello, è pronta ad abbandonare il Paese e a chiudere le sue fabbriche per non dover affrontare le conseguenze della cosiddetta hard Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ...

Explore - lo smartphone invincibile di Land Rover - inizia ad essere commercializzato in Europa : Fin dalla presentazione, Land Rover Explore non ha cercato di differenziarsi dalla concorrenza per il prezzo ma per le sue capacità di resistenza L'articolo Explore, lo smartphone invincibile di Land Rover, inizia ad essere commercializzato in Europa proviene da TuttoAndroid.

AD Jaguar Land Rover : costretti a lasciare UK in caso di hard Brexit : In un'intervista rilasciata al Financial Times Ralf Speth, numero uno del produttore di auto Jaguar Land Rover, ha affermato che una eventuale hard Brexit costringerebbe il più grande produttore di ...

Land Rover – Al London Design Museum esposti 70 anni di innovazione : Il London Design Museum espone 70 anni di innovazione Land Rover nel settore dei materiali Land Rover e il Design Museum invitano i visitatori a mettersi comodi per celebrare il settantesimo anniversario di Land Rover. Le sedute dell’atrio del museo londinese sono state tappezzate con 18 materiali originali utilizzati – dal 1948 al 2018 – per i rivestimenti dei veicoli Land Rover, dando così vita all’installazione ...

Jaguar Land Rover - la guida autonoma si avvicina" : 'Stiamo lavorando a fianco di eccezionali esperti di tutto il mondo automobilistico ed accademico - conclude Lee - e non vediamo l'ora di portare il progetto alla prossima fase di test.'

