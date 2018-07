Lamborghini Espada e Islero | 50 anni con il piede sull’acceleratore FOTO

sportfair

: Espada restored by Lamborghini Polo Storico - Part 1 - WINDVONDERVENUS : Espada restored by Lamborghini Polo Storico - Part 1 - pciccarone : Lamborghini Polo Storico festeggia i 50 anni di Espada e di Islero e annuncia un tour a loro dedicato - Spartan_Dave_97 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 21 luglio 2018)Polo Storico annuncia un tour dedicato alle due supercar storiche Automobilicelebra quest’anno il 50°versario dei suoi modelli. In occasione di questa importante ricorrenza il #Polo Storico, il dipartimento dedicato alle vetture d’epoca della Casa, ha completato il restauro dell’e dell’di proprietà del Museo aziendale e annuncia un tour, dedicato a questi due modelli, in programma dal 7 al 10 settembre 2018 in Italia. La linea particolare dell’, bassissima (poco meno di 1,20 metri di altezza), ma malgrado questo estremamente spaziosa, è frutto di un disegno di Marcello Gandini per la Carrozzeria Bertone. L’è stata prodotta in 3 serie, la Serie I (fino al Gennaio del 1970) in 176 unità, la Serie II (fino al 1972) in 578 unità e la finale Serie III (fino al 1978) in 472 unità. Adotta, posizionato ...