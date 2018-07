: Ladri di moto, sgominata banda - TelevideoRai101 : Ladri di moto, sgominata banda - quotidianopiem : Sono state le associazioni dei motociclisti ha dare l’input alle indagini - Domenic89215160 : Ladri di moto di lusso e produttori industriali di marijuana: tre arresti -

un'organizzazione specializzata in furti didi grossa cilindrata: 4 le persone arrestate, tutte già note alle forze dell'ordine. A sbaragliare la'incubo' deiciclisti, i Carabinieri di Riccione, impegnati in questi giorni a garantire anche la sicurezza degli oltre 80mila appassionati che nel fine settimana stanno affollando la riviera romagnola per il World Ducati Week. Il blitz dei Cc è scattato a Misano Adriatico e a Riccione. Recuperaterubate per un valore di circa 150mila euro.(Di sabato 21 luglio 2018)