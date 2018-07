“L’abbiamo trovato” Scomparsa Matteo Barbieri | arriva la più tragica delle notizie

caffeinamagazine

(Di sabato 21 luglio 2018)la notizia più. Il 18enne di Anguillara di cui non si avevano più notizia da dieci giorni, è stato ritrovato senza vita, accanto alla sua moto, in un avvallamento poco distante dalla strada. Quasi sicuramente era lì dal momento in cui si erano perse le tracce, ovvero dalla notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio quando Marco, dopo aver finito il suo turno di lavoro in un ristorante nella Capitale, ha fatto perdere ogni traccia di sé. Dieci giorni di angoscia, appelli e ipotesi poi il tragico epilogo con il ritrovamento del cadavere del giovane in un avvallamento nei pressi della via Braccianese, dopo il bivio de La Storta, alla periferia Nord di Roma. Accanto al corpo esanime dic’era la sua Honda 500, con la quale tornava a casa, ad Anguillara, tutte le sere dopo aver lavorato in un ristorante che si trova in zona ...