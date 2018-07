La scelta di Amoako | L' Italia mi ha deluso | torno in Ghana Alleverò mucche | la mia

huffingtonpost

(Di sabato 21 luglio 2018)Kwadwoè un ragazzo deldi19 anni. Dopo aver attraversato il deserto, vissuto il dramma delle carceri libiche e la traversata del Mediterraneo era arrivato a Lampedusa due anni fa. Era pieno di speranza ma, dopo mesi vissuti a Padova è arrivata la delusione. Lavorava tanto e guadagnava pochissimo, l'non era come si aspettava e allora ha preso una decisione: tornare nel suo Paese, in aereo questa volta, e aiutare la sua famiglia. La sua storia è raccontata da Leggo.Gli avevano raccontato che qui avrebbe trovato facilmente un lavoro e che avrebbe potuto mettere da parte un bel gruzzolo per mantenere la famiglia, ma è andata in modo completamente diverso. «Voglio tornare nel mio paese - ha raccontato agli amici padovani poco prima di salire sull'aereo -. Io qui sono stanco e non ho trovato quello che cercavo, mentre i miei genitori in ...