La produzione dei razzi Vega | un’eccellenza tutta italiana VIDEO

Telegram X si aggiorna alla versione 0.20.10.957 beta risolvendo i problemi nella riproduzione dei vocali : Telegram X si aggiorna alla versione 0.20.10.957 beta introducendo diverse novità riguardanti soprattutto le GIF e svariati miglioramenti. Telegram X, la seconda faccia dell’applicazione di messaggistica Telegram, negli ultimi mesi sta crescendo, divenendo sempre più funzionale e migliore sotto ogni aspetto. --Nonostante siano evidenti diverse mancanze rispetto alla piattaforma principale, il team di sviluppo si sta impegnando per far si che ...

Fca verso la piena occupazione con produzione in Italia dei 9 modelli del piano industriale : TORINO - Fca conferma ai sindacati che produrrà in Italia nove degli undici modelli previsti dal piano industriale per l'Europa e assicura che questo permetterà di raggiungere la...

Addio Fiat Punto e Alfa Mito/ Fca cessa la produzione dei due storici modelli : in arrivo due nuovi suv? : Addio Fiat Punto e Alfa Mito. Fca cessa la produzione dei due modelli: due nuovi suv? E' terminata la produzione della piccola di casa Alfa, mentre per la Punto si attende la fine del mese(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Intel avvia la produzione dei chip modem per iPhone 9 - : Il 5G, aveva spiegato Intel, non è solo una nuova generazione di connettività wireless: preannuncia nuove opportunità per le innovazioni tecnologiche nel mondo dell'informatica e della connettività, ...

Patto del petrolio all'ombra dei Mondiali. Nel giorno di Russia-Arabia Saudita - vertice Putin-MbS per aumentare la produzione : Calcio e affari vanno a braccetto nel Mondiale che si apre oggi in Russia. Mentre i padroni di casa sfidano sul campo la nazionale dell'Arabia Saudita, i rispettivi leader si incontrano per parlare, tra le altre cose, di petrolio. Il vertice è di quelli ai massimi livelli: da un lato il presidente russo Vladimir Putin e il ministro dell'Energia Alexander Novak; dall'altro il principe ereditario Saudita Mohammad bin Salman (MbS) e il ...

Birra artigianale : Mastri Birrai Umbri apre le porte del suo nuovo impianto di produzione - uno dei più grandi in Italia : Aprile 2011 segna l’inizio dell’attività di Mastri Birrai Umbri. Giugno 2018 il birrificio artigianale di Gualdo Cattaneo apre le sue porte per mostrare il suo nuovo impianto di produzione, uno dei più grandi impianti di Birra artigianale in Italia, la sua malteria, la più grande malteria di un microbirrificio in Italia se non in Europa, e tutti quei sapori del territorio umbro (orzo, grano, cicerchie, lenticchie e farro) che selezionati e ...

iPhone - Apple ridurrà la produzione dei nuovi melafonini : caratteristiche - prezzo e data uscita : iPhone, le caratteristiche dei nuovi melafonini in uscita a breve iPhone, Apple ridurrà la produzione dei nuovi melafonini: caratteristiche, prezzo e data uscita Apple ridurrà la produzione dei nuovi ...

Toyota - Investimenti per la produzione dei powertrain Fuel Cell : La Toyota è pronta a investire sulla tecnologia Fuel Cell con la previsione di portare le vendite delle vetture alimentate a idrogeno dai 3.000 esemplari attuali a circa 30.000 unità dopo il 2020, delle quali un terzo sul mercato interni giapponese. Per questo motivo sono stati presentati i piani per la costruzione di due nuove realtà produttive dedicate.Investimenti sulla produzione. Nello stabilimento di Honsha, dove la Toyota ha avviato la ...