La Mezzaluna affamata di mele occidentali

(Di sabato 21 luglio 2018) Tra il 1552 e il 1556 lo zar Ivan IV il Terribile conquistò i khanati tartari di Kazan e di Astrakhan, di fede musulmana. La vittoria "fu nell'immaginario russo la gloriosa vendetta che l'impero erede di Bisanzio infliggeva agli infedeli rei della profanazione di Costantinopoli". Così scrive lo storico Franco Cardini ne Il Sultano e lo Zar, due imperi a confronto (Salerno editrice, pagg. 276, euro 15).Da allora le croci sulle cupole delle chiese russe ebbero alla loro base una, simbolo della vittoria del cristianesimo sull'islam. Mosca, infatti, si considerava la Terza Roma. Ma dagli ottomani non venne qualificata come "mela", diversamente da Vienna, capitale del Sacro Romano Impero (la "mela d'oro"), e da Roma, capitale dei papi e della cristianità (la "mela rossa"). Questa storia di pensare una città di importanza fondamentale come una mela da addentare è rimasta ancora ...