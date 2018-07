Parla la mamma della bimba trentina morta di malaria : "Mia figlia contagiata dopo un prelievo a una malata" : SParla per la prima volta della morte di sua figlia la mamma di Sofia, la bambina trentina di 4 anni morta per malaria il 4 settembre 2017. Lo fa in un'intervista ai quotidiani locali Trentino e l'Adige. "Il contagio della nostra bambina è avvenuto nello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto un prelievo alla bambina del Burkina Faso ed effettuato dalla stessa infermiera", ha detto.Per la morte della piccola l'inchiesta ...

La modella spiega perché ha sfilato mentre allattava la figlia : "Sono mamma a tempo pieno - non avevo una babysitter" : Ha allattato la figlia di cinque mesi mentre sfilava in passerella. Mara Martin, modella della rivista Sports Illustrated, è finita sui giornali per quel gesto, a suo dire del tutto spontaneo. Nulla di preparato: "Non ho un lavoro, sono una mamma a tempo pieno, quindi non avevo una babysitter", ha affermato la trentenne. La storia è subito diventata popolare a dimostrazione del fatto che l'allattamento può essere ...

Confessa l'omicidio della moglie via WhatsApp al figlio : 'Ho ucciso la mamma' : La confessione dell' omicidio della moglie arriva via WhatsApp prima ancora che negli interrogatori in caserma prima ed in carcere: 'Teresa già morta. Teresa già morta. Tagli. Casa morte', i messaggi ...

Insetticida nel biberon della bimba di 9 mesi : mamma a processo : Posizione complessa per una donna di 29 anni di origini asiatiche residente in provincia di Lodi che è stata rinviata a giudizio. L’accusa è quella di aver dolosamente provocato lesioni gravi alla propria figlia di nove mesi alimentandola con un biberon nel quale era stato mescolato dell’Insetticida liquido. L’episodio risale all’ottobre del 2016 ed era stata la donna a chiedere aiuto. All’arrivo dei soccorsi era ...

“Mia figlia intrappolata nella lavatrice”. Il racconto choc della mamma. È considerato un elettrodomestico non troppo pericoloso e invece può provocare tragedie di questo tipo : Un incidente domestico dei più terribili. Una di quelle cose che non succedono nei film ma nella vita vera sì. A raccontare la drammatica vicenda, Lindsey McIver, 32 anni, del Colorado. La donna, mamma di tre bambini, ha deciso di raccontare cosa è accaduto a sua figlia di 3 anni per rendere consapevoli i genitori di quanti pericoli nasconda una casa. La bimba stava giocando con la lavatrice – che gioco è? Potrebbe obiettare qualcuno ma ...

Spediscono un messaggio in bottiglia con la foto della mamma morta. Due anni dopo scoprono dove è finita : Due anni fa, dopo aver perso la mamma, un fratello e una sorella hanno deciso di spedire un messaggio in bottiglia. Alle onde del mare hanno affidato una foto della madre scomparsa e un biglietto che raccontava quanto accaduto. "Volevamo vedere dove sarebbe finita la sua storia", hanno spiegato. Più di 700 giorni dopo, qualcuno li ha ricontattati all'indirizzo che avevano lasciato e i due hanno così potuto scoprire il posto magico ...

Cristiano Ronaldo brinda con la mamma : relax in attesa della Juve : Tudo de bom na tua nova etapa?? Un post condiviso da Maria Dolores , @doloresaveiroofficial, in data: Lug 12, 2018 at 10:25 PDT Anche la mamma di Cristiano Ronaldo fa il suo personale in bocca al lupo ...

Selena Gomez : l’ultimo video della cantante da piccola postato dalla mamma è il più tenero di sempre : <3 The post Selena Gomez: l’ultimo video della cantante da piccola postato dalla mamma è il più tenero di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo attacco della Seredova a Buffon. "Per i miei figli non è bello vedere nel letto una donna che non è la loro mamma" : Gigi Buffon e Alena Seredova si sono lasciati da ormai quattro anni. Entrambi hanno un Nuovo amore ma, nonostante ciò, i rapporti rimangono tesi. L'unica cosa rimasta a tenerli "uniti" sembra essere la presenza dei figli, David Lee e Louis Thomas. Eppure, sulle pagine di Chi, Alena Seredova non le manda a dire al portiere campione del mondo: questa volta la polemica riguarda proprio i bambini.Mio figlio era in vacanza con papà ...

Caso Fortuna - oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba precipitata : 'Via dalla Campania' : È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenza della processo di appello per Raimondo Cappuccio, detto 'Titò' e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di ...

L'appello della mamma di Elena : 'Segnate le buche - noi le tapperemo' : Tracciami e tappami, Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la giovane motociclista morta a maggio in un incidente sulla via Ostiense costellata di dossi e radici, non si ferma. Anzi, rilancia: '...

“Mitica!”. Trova le figlie così ed è show : la lezione della mamma diventa virale : Un ballo, il “twerking”, che la mamma di queste ragazze portoricane non ha assolutamente gradito. Le due hanno deciso di riprendersi mentre ballano a ritmo di musica davanti ad una telecamera ma il video si è concluso in modo decisamente male. Location una cameretta di due adolescenti, uno stereo che ‘pompa’ musica reggaeton e due lati b che si muovo a ritmo di musica. Ma quando le due ragazze iniziano a prenderci gusto accade ...

Il bacio più bello è quello della mamma : ... insieme all'odore di lei - prosegue la dottoressa Slepoj - rimane come una memoria positiva , ove tutto ciò che proviene dal mondo esterno è ignoto, soprattutto per il neonato, e non rappresenta per ...

Giornata mondiale del bacio - per Italiani il più importante è sempre quello della mamma : Per sette Italiani su dieci il primo bacio che non si dimentica mai è quello materno, in particolare il bacio della buona notte, perché segno di amore gratuito e incondizionato che trasmette un senso di protezione e di pace. I risultati di uno studio di Baci Perugina per la Giornata mondiale del bacio.Continua a leggere