' La legge di Israele è simile a quella di molti paesi europei' Parla Kontorovich

Israele - la legge sulla nazionalità e il malessere delle democrazie : Problematica:perché in forza di una forte convinzione ortodossa, ma anche di una competenza di studioso di scienza, Leibowitz rappresenta contemporaneamente il punto estremo di un percorso di ...

"Europa non chiudere gli occhi : Israele - per legge - è diventato lo Stato dell'apartheid" : "Ora il regime di apartheid è diventato de jure. Con una legge approvata a maggioranza, i governanti israeliani hanno inferto un colpo mortale a un accordo di pace fondato sul principio 'due popoli, due Stati e, al tempo stesso, hanno risposto a quanti, in Israele, evocavano l'idea di uno Stato binazionale. Ma se tutto questo è potuto accadere è anche per responsabilità della comunità internazionale che ha ...

Lingua - feste e colonie : la nuova legge di Israele e l'ira del mondo arabo : Roberto Fabbri Il Parlamento di Gerusalemme approva a stretta maggioranza, 62 voti contro 55, una legge che definisce Israele 'Stato-nazione del popolo ebraico' e scoppia la polemica sulle accuse di ...

«Israele Stato-Nazione degli ebrei» - ecco perché la legge fa discutere : Chiunque sia stato in Israele, atterrando a Ben Gurion non ha mai pensato di arrivare in un luogo diverso dal paese degli ebrei. La Menorah e la

Approvata la legge che dichiara Israele "stato-nazione del popolo ebraico" : partiti arabi sul piede di guerra : Al termine di un dibattito infiammato, la Knesset a maggioranza ha approvato la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come «Stato-nazione del popolo ebraico». A favore...

Passa la legge che rende Israele 'più ebraica' : E' stata approvata nella notte dalla Knesset la controversa legge su 'Israele Stato-nazione del popolo ebraico', voluta soprattutto dai partiti della destra religiosa che appoggiano il governo di ...

La legge che proclama Israele come patria nazionale del popolo ebraico è stata approvata : A seguito di un lungo dibattito, che ha provocato forti divisioni tra i parlamentari israeliani, la legge che definisce Israele "patria nazionale del popolo ebraico" è stata approvata. Tra i deputati, 62 hanno votato a favore, 55 contrari e 2 gli astenuti.Le principali novità introdotte dalla legge riguardano la proclamazione di Gerusalemme come capitale di Israele e l'adozione del calendario ebraico come quello ufficiale. La legge ...

La legge di Israele sullo stato-nazione è un argine alla delegittimazione internazionale : Con 62 voti a favore e 55 contrari, il Parlamento di Israele ha approvato la tanto discussa legge sullo “stato della nazione ebraica”. I critici parlano di lesione del pluralismo e della democrazia. La norma è invece salutata dal premier Benjamin Netanyahu come “un momento storico negli annali del s

Approvata la legge che definisce Israele "Stato del popolo ebraico" : Israele è ufficialmente lo 'Stato del popolo ebraico'. Lo dice la legge Approvata oggi dalla Knesset. Due giorni fa la commissione congiunta del parlamento israeliano e del comitato per la ...

Israele diventa lo “Stato del popolo ebraico” - la Knesset approva la legge : Israele diventa lo “Stato del popolo ebraico”, la Knesset approva la legge Israele diventa lo “Stato del popolo ebraico”, la Knesset approva la legge Continua a leggere L'articolo Israele diventa lo “Stato del popolo ebraico”, la Knesset approva la legge proviene da NewsGo.

Israele "stato-nazione" - è legge : 11.02 Al termine di un dibattito infiammato, la Knesset a maggioranza ha approvato la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come "statonazione del popolo ebraico". A favore del provvedimento hanno votato 62 deputati,contrari 55, compresi i rappresentanti dei partiti arabi. Soddisfatto il premier Netanyahu,che ha parlato di "rispetto di tutti i cittadini", mentre Ayman Odeh, leader dei partiti arabi, ritiene che la norma ...

E' legge Israele Stato-nazione ebraico : ANSAmed, - TEL AVIV, 19 LUG - La Knesset ha approvato a maggioranza la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come "Stato-nazione del popolo ebraico". A favore del provvedimento ...

Israele diventa “Stato-nazione del popolo ebraico”/ Ultime notizie - legge approvata : declassata lingua araba : Israele, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-nazione del popolo ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:38:00 GMT)

E' legge Israele Stato-nazione ebraico : ANSAmed, - TEL AVIV, 19 LUG - La Knesset ha approvato a maggioranza la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come "Stato-nazione del popolo ebraico". A favore del provvedimento ...