La Lega | con questa pressione il ministro potrebbe lasciare 

Cdp - l’ad è Palermo : il ritratto I suoi bonus saranno Legati al contratto Lega-M5S Al Tesoro il maratoneta Rivera : L’amministratore delegato designato della Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, è già direttore finanziario di Cdp ed è stato manager a lungo di Fincantieri. È un tecnico «politico» che ha dato garanzie sul rispetto del patto di governo Lega-Cinquestelle

Fbi sequestra l'audio di una conversazione fra Trump e il suo Legale su pagamento a modella Playboy : La registrazione e' finita nelle mani dell'Fbi durante la perquisizioni negli uffici dell'avvocato nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alle donne che minacciavano l'ascesa politica di Trump, ...

Decreto dignità - contratti a termine. Lega e M5S : periodo di transizione : Tra gli emendamenti la proposta di far partire la stretta a ottobre. Vouvher in agricoltura, utilizzabili per 10 giorni

L'attore Simon Pegg ha usato Minecraft per Legare con sua figlia durante la sua assenza per lavoro : L'attore Simon Pegg, il protagonista del film Shaun of the Dead è ovviamente molto spesso fuori per lavoro, tuttavia questo non gli impedisce di passare dei bei momenti giocando ai videogiochi con sua figlia.Come riporta Videogamer.com, l'artista ha raccontato di come abbia mantenuto i contatti con sua figlia di 8 anni giocando insieme a Minecraft, Pegg non è nuovo a questo genere di affermazioni e già in passato ha dichiarato di come i ...

Barista stuprata per ore : Legata al bancone e imbavagliata. Fermato un 34enne - Salvini : «Castrazione chimica per impedire a chi violenta di farlo sempre» : Barista stuprata per ore a Piacenza, il presunto l'aggressore - Nicola Istrati, un romeno di 34 anni - è stato Fermato a Milano con l'accusa di essere il responsabile della violenza...

Verona : Montagnoli (Lega) - bene Comune - opposto iscrizione anagrafe bimbo con 2 padri : Verona, 20 lug. (AdnKronos) - “Piena solidarietà al Comune di Verona per essersi opposto all’iscrizione all’anagrafe dell’atto di nascita da due padri di un bimbo nato tre anni fa in Canada”. Il consigliere regionale veneto Alessandro Montagnoli (Lega Nord), presidente della I Commissione consigliar

Verona : Montagnoli (Lega) - bene Comune - opposto iscrizione anagrafe bimbo con 2 padri : Verona, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Piena solidarietà al Comune di Verona per essersi opposto all’iscrizione all’anagrafe dell’atto di nascita da due padri di un bimbo nato tre anni fa in Canada”. Il consigliere regionale veneto Alessandro Montagnoli (Lega Nord), presidente della I Commissione consigliare regionale, ha predisposto una Risoluzione affinché ‘il Consiglio regionale si esprima su questo ...

