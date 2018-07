La frecciatina di Giulia De Lellis su Instagram | « Mi dispiace per le mie colleghine che

Rapisarda - frecciatina a Giulia De Lellis mentre parla di ex : 'L'anno del mai lo conosco' : Alla domanda 'Perché sei rimasta a vivere a Bologna', la Rapisarda ha risposto così: 'Perché non è crollato il mondo, anzi all'inizio l'ho presa così, ma dopo mi sono resa conto che da sola potevo ...

Rapisarda - frecciatina a Giulia De Lellis mentre parla di ex : 'L’anno del mai lo conosco' : Sembra proprio che la funzione Instagram 'Fammi una domanda' sia molto apprezzata dagli ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo Giulia De Lellis e altri, infatti, anche Valentina Rapisarda ha voluto rispondere alle domande dei fan, raccontando qualche dettaglio in più sulla sua vita e sul suo ex Andrea Cerioli. L'ex corteggiatrice esclude ritorno di fiamma con Andrea Cerioli Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli si sono conosciuti all’interno del ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis piange : frecciatina ad Andrea : Uomini e Donne: Giulia De Lellis in lacrime. Ecco le sue parole Durante il Finale della puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto Giulia De Lellis in lacrime. Come sappiamo la sua storia con Andrea Damante iniziata all’interno del programma è finita. La ragazza è stata ospite di Maria De Filippi, ospitata che non ha lasciato […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia De Lellis piange: frecciatina ad Andrea proviene da Gossip e Tv.

GIULIA DE LELLIS IN LACRIME A UOMINI E DONNE/ Gianni Sperti lancia una frecciatina ad Andrea Damante? : Le LACRIME di GIULIA De LELLIS a UOMINI e DONNE hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:12:00 GMT)