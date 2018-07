L' 82% degli italiani non riesce a riconoscere le bufale sul web

ilmessaggero

: L'82% degli italiani non sa riconoscere una #fakenews - Agenzia_Ansa : L'82% degli italiani non sa riconoscere una #fakenews - SkyTG24 : L’82% degli italiani non riconosce una fake news - you_trend : Gli elettori più favorevoli al #DecretoDignità sono quelli del @Mov5Stelle (93%). Ma giudizi positivi vengono anche… -

(Di sabato 21 luglio 2018) 'I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli anticorpi alle fake news che quotidianamente coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che non si placa come conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge sempre con maggior forza: le ...