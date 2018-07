Kimi Raikkonen | GP Germania 2018 | “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito Domani

F1 : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale 2019? Qualcosa di più di una suggestione : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale di Formula Uno 2019? Qualcosa di più di una suggestione a quanto pare. Si fa un gran parlare già da qualche tempo di un possibile scambio tra la Ferrari ed il team svizzero che vedrebbe coinvolti i due piloti: il finlandese ed il talentuoso monegasco Charles Leclerc, cresciuto nell’Academy della Rossa e campione della F2 nel 2017. Alla domanda di Autosport su un possibile arrivo di Kimi in ...

Gli over-40 in Formula1 : Kimi Raikkonen vicino al record di Schumi : Il sette volte campione del mondo è l'unico pilota di almeno 39 anni a podio nelle 23 stagioni che vanno dal 1995 al 2018, quindi se Raikkonen dovesse andare a podio in una delle ultime 4 gare ...

F1 - quanti sorrisi in casa Ferrari : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen protagonisti di una sfida abbastanza curiosa [VIDEO] : I due piloti della Ferrari si sono affrontati in una sfida di palleggi, vinta dal tedesco con il punteggio di 35 a 23 Una sfida all’ultima palleggio, un confronto lontano dalla pista che ha fatto sorridere Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti della Ferrari si sono dati battaglia nel corso di un video dello sponsor Shell, con l’obiettivo di fare più palleggi possibile in trenta secondi di tempo. Il tedesco si è ...

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Ho preso Hamilton - errore mio. Ho lottato - senza l’errore potevo fare meglio” : Kimi Raikkonen è stato uno dei Grandi protagonisti del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha toccato Lewis Hamilton nel corso del primo giro, poi ha subito una penalità di 10 secondi, ha ricostruito la sua gara e con un bel sorpasso su Bottas è riuscito a conquistare il terzo posto alle spalle del vincitore Sebastian Vettel e proprio di Hamilton. Il finlandese è risultato rammaricato nelle consuete ...

F1 – Tutti contro Raikkonen - Kimi non si tira indietro dopo il contatto con Hamilton : “la vita continua” : Kimi Raikkonen commenta la sua prestazione sul circuito di Silverstone valida per il Gp di Gran Bretagna, in cui si è classificato terzo Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust ed aumenta il divario sul ...

INCIDENTE HAMILTON RAIKKONEN/ Video F1 - Lewis contro Kimi : “La Ferrari ha compromesso la mia gara” : INCIDENTE tra HAMILTON e RAIKKONEN nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. Contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : vince Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton - 3° Kimi Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Vettel 0 2 Hamilton +2.173 3 Raikkonen +3.328 4 BOTTAS +8.613 5 RICCIARDO +9.246 6 HULKENBERG +26.916 7 OCON +28.522 8 ALONSO +30.048 9 MAGNUSSEN +31.614 10 ...

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Non sono soddisfatto. Potevo fare la pole” : “Non sono soddisfatto. Avevo tutti gli strumenti per fare la pole“. Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. “Il primo tentativo è andato bene, poi ho fatto un bloccaggio e ho perso tempo“. L’obiettivo per domani è comunque lottare per la gara. “Penso che la macchina sia buona e lo sarà anche domani. Ma dovremo gestire bene le gomme in ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...

F1 - le sette vite di Kimi Raikkonen. Quando il sedile traballa - il finlandese rinasce : Come può cambiare in fretta uno scenario. Fino a metà della gara del Red Bull Ring, Kimi Raikkonen era nell’occhio del ciclone. In partenza, per esempio, provando a fare il colpaccio, invece, aveva involontariamente favorito la fuga di Lewis Hamilton, mentre nel corso della gara aveva commesso un banale errore in frenata di curva 2, facendosi saltare con semplicità da Max Verstappen. Giunti a quel momento tutti i critici e detrattori del ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “La macchina andava alla grande - la gara l’ho persa al via…” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo il secondo posto nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, perchè il finlandese ha cullato fino alla fine il sogno di poter vincere la gara del Red Bull Ring. Il successo, invece, è andato a Max Verstappen, anche se il campione del mondo 2007 ci ha provato fino in fondo. “Sono arrivato vicino a Verstappen, spingendo al massimo, ma non penso che sarei potuto andare a vincere se ci fosse stato ancora ...

Kimi Raikkonen - finalmente una gara da campione del mondo! E’ questo il pilota che serve alla Ferrari! : Aggressività e decisione. Erano queste le qualità che si chiedevano a Kimi Raikkonen. La brutta prestazione del GP del Canada, parzialmente compensata dal podio di Le Castellet (Francia), andava confermata da una corsa consistente. Ebbene, nella gara odierna, sul Red Bull Ring (Austria), il finnico ha messo in mostra carattere e voglia di lottare. Lo si era capito già dal via, nel tentativo di infilarsi tra le due Mercedes, andando anche oltre ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...