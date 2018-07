optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #KathyBates in #TheBigBangTheory 12, la mamma di Amy torna nel primo episodio dedicato alla luna di miele Shamy https://t… - _diana87 : RT @OptiMagazine: #KathyBates in #TheBigBangTheory 12, la mamma di Amy torna nel primo episodio dedicato alla luna di miele Shamy https://t… - _diana87 : Kathy Bates in The Big Bang Theory 12, la mamma di Amy torna nel primo episodio dedicato alla luna di miele Shamy - OptiMagazine : #KathyBates in #TheBigBangTheory 12, la mamma di Amy torna nel primo episodio dedicato alla luna di miele Shamy… -

(Di sabato 21 luglio 2018)in The Big12. L'attrice riprenderà il ruolo delladi Amy, dopo essere apparsa nel finale dell'undicesima stagione. La novità è stata annunciata dallo showrunner Steve Holland durante il panel al Comic-Con 2018 di San Diego, a cui erano presenti gli sceneggiatori della serie, e, a sorpresa, Mayim Bialik e Kunal Nayyar. In aggiunta alla, confermato anche il ritorno di Teller, quest'ultimo riprende il ruolo del padre di Amy."Ilvede Sheldon e Amy in luna di miele. Non è ancora in programma un bambino per i neo sposi. Dato che stiamo scrivendo la stagione a piccoli pezzi, non è completamente fuori questione."in The Big12 potrebbe rovinare la luna di mile di Amy e Sheldon? Finora non ci sono ancora anticipazioni sul nuovo capitolo della sit-com. Le riprese della dodicesima stagione inizieranno il 15 ...