Juventus club Valsessera ricorda il presidente

Cristiano Ronaldo si presenta : ‘La Juventus è uno dei migliori club al mondo - è una sfida’ : E’ un Cristiano Ronaldo in grande spolvero quello che si è presentato nel pomeriggio, di fronte alla stampa (300 giornalisti accreditati), per le sue prime parole da bianconero. Il campione portoghese ha risposto con grande eleganza alle varie domande che gli sono state rivolte: al suo fianco, il Direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici, grande protagonista di quello che può essere considerato a tutti gli effetti il ‘colpo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si presenta : “Voglio lasciare il segno nella storia del club. Lotteremo per vincere Champions” : Una sfida: quella di “lasciare il segno nella storia della Juventus”. Che tradotto, a Torino, vuol dire principalmente alzare la Champions League, “un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere e spero di poter aiutare il club a vincere questa competizione”. Cristiano Ronaldo dice quasi subito quel che tutti i tifosi bianconeri volevano sentir dire alla stella portoghese durante la conferenza stampa di presentazione, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : niente festa all'Allianz - club rinuncia a evento : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Calciomercato Juventus - dopo Ronaldo si lavora sulle cessioni : un big pronto a lasciare il club bianconero : Chiusa la pazzesca operazione Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle uscite: il primo indiziato a lasciare il club bianconero è Claudio Marchisio Messo a segno il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle operazioni in uscita, per sfoltire una rosa che si fa via via sempre più corposa. LaPresse/Fabio Ferrari C’è bisogno di incassare dopo i numerosi acquisti, per questo motivo si lavora per ...

Juventus - Perin : 'Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Ronaldo? Questo club è come il Real' : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : “club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà…” : Cristiano Ronaldo-Juventus, Jorge Mendes si è detto felicissimo dell’accordo raggiunto col club torinese, l’agente di CR7 ha parlato a caldo “Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il comunicato ufficiale del club bianconero : La Juventus ha piazzato il colpo Cristiano Ronaldo, il portoghese e’ ufficialmente un giocatore bianconero. Lo comunica il club della famiglia Agnelli che con una nota annuncia di aver raggiunto l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore portoghese “a fronte di un corrispettivo di 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarieta’ previsto dal ...

