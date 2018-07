Juve | CR7 lo paga Sarri | oltre 200 milioni per Rugani | Pjanic e Higuain

Dalle cinque Champions ai 120 gol in Europa : i numeri di CR7 fanno sognare la Juventus : Sono passati pochi giorni dall'annuncio del passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo e l'entusiasmo a Torino continua a crescere. I bianconeri da sette stagioni consecutive portano a casa lo scudetto, ma in Europa non trionfano addirittura da 22 anni. L'acquisto del fenomeno portoghese è indirizzato proprio per tornare ad alzare al cielo la coppa Dalle grandi orecchie e i numeri in Europa dell'ex Real Madrid fanno sognare il popolo ...

Milan - Gattuso 'saluta' Bonucci : 'Scelte da rispettare. CR7 alla Juve? Noi non lottiamo per lo scudetto' : Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: 'Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le ...

Il post su Instagram di CR7 con la maglia della Juventus è quello con più like mai postato da un atleta : ... sullo sfondo, la grafica con la quale i bianconeri hanno annunciato il colpo del secolo, che ha fatto il giro del mondo. Ma non solo: la foto sta scalando la classifica dei post più "piaciuti" di ...

Juventus - Evra pazzo e tenore : rivista Bocelli per CR7 e sforna un nuovo consiglio. IL VIDEO : Il VIDEO "Con te vincerò / Juventini ce l'avete voi / il giocatore più forte del mondo / E si chiama Cristiano Ronaldo". Una "perfetta" esibizione quella di Evra, rimanendo , per poco, nella metrica ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva la risposta di Rocco Siffredi : la grafica in stile CR7 diventa RS… 24! [FOTO] : La grafica della Juventus che annuncia Cristiano Ronaldo diventa virale: anche l’attore porno Rocco Siffredi crea la sua immagine personale in stile CR7, mostrando le sue… qualità L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato celebrato sui social con una splendida grafica: l’immagine, a tinte bianconere, mostra la figura stilizzata di CR7 con il suo nome inciso sullo sfondo. Una grafica diventata virale in ...

Juventus - CR7 fa sognare i tifosi : “Vi prometto che vi renderò felici” : CR7 FA sognare- Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni di “China Plus”, ha evidenziato la sua carica e il suo carisma in vista della nuova avventura in bianconero. L’attaccante portoghese, ospite in Cina per un “evento sponsor”, ha colto l’occasione per lanciare un chiaro messaggio ai tifosi della Juventus. “HO UN SOLO DESIDERIO, RENDERVI FELICI” Cristiano […] L'articolo Juventus, CR7 ...

Juve-CR7 - per bookie sarà poker di trofei : Con Cristiano Ronaldo in squadra, tutto è possibile. I sogni e le ambizioni diventano prospettive concrete. Così solide da finire sulla lavagna dei bookmaker come probabili opzioni per il futuro. La Juve ha messo il turbo sulla lavagna scommesse dopo l’arrivo di CR7 e si candida con forza a vincere di tutto e di più nella prossima stagione. Ad esempio, come riferisce Agipronews, secondo Sisal Matchpoint la quota sul triplete ...

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

Juventus - CR7 da record : vendute 300mila magliette - ecco quanto ha già incassato la Juve : CR7 DA record- CR7 a già inciso un nuovo record in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino”, l’asso portoghese ha già venduto circa 300 mila maglie ufficiali. Un record totale che ha già consentito alla Juventus di portare a casa circa 45 milioni di euro. Una cifra che ha già ripagato circa […] L'articolo Juventus, CR7 da record: vendute 300mila magliette, ecco quanto ha già incassato la Juve ...

Juventus - Pjanic su CR7 : 'Grande colpo di mercato' - : Ora, a commentare il trasferimento del gioiello portoghese ci ha pensato anche Miralem Pjanic che, intercettato fuori da un noto ristorante di Milano da Sky Sport ha dichiarato: 'Eh certo, è un ...

Le ultime da casa Juventus : l’incontro-lampo di Paratici in chiave calciomercato ed il no di CR7 alla tournée americana : Cristiano Ronaldo e la Juventus continuano la preparazione in vista della prossima stagione, nella quale il club è atteso ad un ulteriore salto di qualità europeo In casa Juventus l’entusiasmo è alle stelle dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E’ notizia di oggi però, che il calciatore portoghese non parteciperà alla tournèe estiva negli Usa, ma si allenerà a Vinovo in attesa del ritorno dell’intera rosa dagli ...