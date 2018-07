John Elkann | “Con Marchionne 14 anni unici e irripetibili”

Sergio Marchionne in gravi condizioni : ha un tumore?/ Come sta - ultime notizie : John Elkann - “mentore e amico” : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel mistero. Come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. L'ipotesi di un tumore ai polmoni(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:52:00 GMT)

Ferrari : John Elkann presidente al posto di Marchionne. Louis C. Camilleri AD : Di seguito il comunicato ufficiale Ferrari con cui viene annunciata la nomina di John Elkann a presidente in sostituzione del dottor Sergio Marchionne e l'annuncio che sarà proposta la nomina di Louis C. Camilleri ad Amministratore Delegato.

John Elkann : 'Manley scelta di continuità aziendale' : L'amministratore delegato uscente di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, 'per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico. Ci ha insegnato a pensare ...

John Elkann : "Sergio è stato un leader illuminato e un amico" : "Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico". È stata questa la prima reazione di John Elkann, presidente di Fca, dopo l'ufficializzazione dell'avvicendamento che ha portato Mike Manley a sostituire Marchionne al vertice dell'azienda. "Sono profondamente addolorato per le condizioni ...

