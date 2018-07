Italia-Francia | Finale terzo posto Europei Hockey pista 2018 | orario d’inizio e come

Europei di pallanuoto : Italia-Francia 11-3 - terzo successo per il Setterosa : La cronaca Pronti, via e subito azzurre avanti 2-0. Una conclusione potente di Chiara Tabani che trova colpevolmente impreparata l'estremo difensore transalpino Lorene Derenty. Una partenza positiva ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Francia 11-3 - terzo successo per il Setterosa ed ai quarti di finale con fiducia : Agli Europei di Barcellona è arrivato il terzo successo per il Setterosa, che si è imposto contro la Francia (11-3). Dopo la rotonda vittoria contro la Croazia, la squadra di Fabio Conti ha messo in acqua una buona prestazione, centrando il bersaglio grosso contro le transalpine con uno score netto. Sugli scudi Arianna Garibotti, autrice di un poker di reti. Bel Paese che con questo successo si è assicurata il terzo posto nel raggruppamento in ...

LIVE Italia-Francia - Europei pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa a caccia della terza vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto ed ultimo incontro della fase a gironi per quanto riguarda il Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile. Alle 18.30, in quel di Barcellona, torna in acqua alla Picornell la compagine guidata da Fabio Conti che sfiderà la Francia. Match sulla carta nettamente alla portata per le azzurre che dovrebbero vincere anche nettamente: fondamentale portare a casa un successo largo, per poi sperare ...

Francesca Peirotti condannata : l’attivista Italiana aiutò 8 migranti a passare in Francia : Francesca Peirotti, attivista 31enne di Cuneo, è stata condannata a sei mesi di reclusione con condanna sospesa dalla corte di Aix-en-Provence, in Francia: è accusata di aver tentato di portare illegalmente, nel 2006, otto migranti tra cui un bambino da Ventimiglia oltre il confine francese di Mentone.Continua a leggere

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare : Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di Pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti. La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi ...

Italia-Francia - Europei pallanuoto femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Vincere e attendere gli altri verdetti: il Setterosa chiude il proprio girone preliminare agli Europei di pallanuoto femminile andando a sfidare la Francia. Match con le transalpine dove le azzurre guidate da Fabio Conti partono ovviamente con i favori del pronostico. Andiamo a vedere l’orario d’inizio e come vedere in TV la partita. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

Softball - Europei Under 19 : nuovo successo dell’Italia nella seconda fase - Francia travolta per 17-0 : L’Italia prosegue la sua marcia agli Europei Under 19 di Softball, superando senza fatica la Francia per 17-0. La partita finisce dopo tre inning proprio in considerazione dell’estremamente ampio divario tra le due nazionali. Le azzurre torneranno in campo domani alle 14 contro la Gran Bretagna in quel di Ronchi dei Legionari. L’incontro è senza storia fin da subito, con Alessandra Rotondo, Andrea Howard ed Elisa Princic in ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Italia evita ai quarti Francia e Portogallo : Va in archivio la quarta giornata degli Europei di Hockey su pista: nessuna sorpresa tra i risultati odierni, e così domani Portogallo e Francia nel Girone A, e Spagna ed Italia nel Girone B, si giocheranno il primo posto. Gli azzurri sono certi ormai di evitare lusitani e transalpini nei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Francia-Svizzera 5-2 Austria-Portogallo 1-15 Riposa: Andorra Classifica dopo la quarta giornata Portogallo ...