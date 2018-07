Iran | Khamenei | relazioni con Usa non risolverebbero problemi

Iran : Khamenei - 'stringere con europei - più duri con Usa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - Khamenei : 'Pronti a riprendere il programma di arricchimento dell'uranio' : “Ho ordinato all’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran di riprendere il processo di arricchimento dell’uranio”, così la Guida Suprema Iraniana Ali Khamenei durante un discorso, tenuto lunedì, in occasione del ventinovesimo anniversario di morte del fondatore del paese, l’Ayatollah Khomeini. L’annuncio arriva dopo settimane di tensioni cominciate lo scorso 30 aprile, quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in diretta TV, ...

Iran : Khamenei attacca accordo nucleare - firmato per paura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - Khamenei : 'Pronti a riprendere il programma di arricchimento dell'uranio' : “Ho ordinato all’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran di riprendere il processo di arricchimento dell’uranio”, così la Guida Suprema Iraniana Ali Khamenei durante un discorso, tenuto lunedì, in occasione del ventinovesimo anniversario di morte del fondatore del paese, l’Ayatollah Khomeini.-- L’annuncio arriva dopo settimane di tensioni cominciate lo scorso 30 aprile, quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in diretta ...

Khamenei attacca Trump dopo l'uscita dall'accordo sul nucleare Iraniano/ Angela Merkel : "Verifiche ok" : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:16:00 GMT)