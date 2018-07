Inter-Zenit pari pirotecnico | 3-3

Inter-Zenit San Pietroburgo 3-3 : Candreva-Icardi-Lautaro Martinez show : ROMA - L' Inter pareggia 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo nella terza amichevole precampionato. Allo stadio Arena Garibaldi di Pisa i nerazzurri hanno mostrato qualche passo avanti rispetto alla ...

Gol e spettacolo - Inter e Zenit non si risparmiano : Lautaro Martinez salva nel finale i nerazzurri : La squadra di Spalletti pareggia 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo, Candreva segna nel primo tempo mentre nella ripresa timbrano Icardi e Lautaro Martinez Pareggio ricco di gol quello tra Inter e Zenit San Pietroburgo che, all’Arena Garibaldi, si annullano con il punteggio di 3-3. Passi in avanti per i nerazzurri rispetto alla sconfitta subita contro il Sion, gli uomini di Spalletti si dimostrano più pimpanti e vanno in vantaggio ...

Inter - la squadra di Spalletti non va oltre il pareggio contro lo Zenit [FOTO] : 1/18 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Inter-Zenit - pari pirotecnico : Si e' chiusa in parita', 3-3, la terza amichevole pre campionato dell'Inter contro lo Zenit San Pietroburgo. L'undici di Luciano Spalletti e' passato in vantaggio al 16' con Candreva per poi essere ...

Inter - fuochi d'artificio con lo Zenit : è 3-3. In gol Icardi e Lautaro : Mauro Icardi e Antonio Candreva. Getty Images Passi in avanti chiedeva e passi in avanti ha ottenuto: Luciano Spalletti può lasciare Pisa con l'animo decisamente più soddisfatto rispetto a Sion. Il ...

Inter Zenit 3-3 : il risultato dell'amichevole in diretta live : IL TABELLINO Inter-Zenit 3-3 16' Candreva, I,, 27' Noboa, Z,, 50' rig. Icardi, I,, 64' Mak, Z,, 73' Hernani, Z,, 74' Lautaro Martinez, I, Inter, 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, ...

