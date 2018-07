Inter | Spalletti dopo il pareggio contro lo Zenit | “passi in avanti | bene Asamoah”

calcioweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) È un Lucianosoddisfatto quello che si presenta ai microfoni diTViltraSan Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La nostra mentalità deve essere sempre quella di andare a fare gol, soprattutto in queste partite utili per trovare il ritmo – ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. In questo momento non serve pensare troppo ai tatticismi, l’importante è non perdere le distanze. Le gambe stanno iniziando a girare e questo aspetto diventa fondamentale anche per la testa dei giocatori”. Una domanda infine sulla scelta di schierare Asamoah in mediana: ...