Inter | la squadra di Spalletti non va oltre il pareggio contro lo Zenit FOTO ...

Calciomercato Inter - altri due innesti per Spalletti : adesso la squadra è quasi al completo : 1/11 AFP/LaPresse ...

Benoit Cauet senza panchina : l'ex Inter cerca squadra... su LinkedIn : Ricordate Zaccardo? Da campione del mondo a svincolato, con tanto di annuncio su LinkedIn. Il difensore dell'Italia del 2006 ricevette la chiamata dell'Hamrun Spartans, club del massimo campionato di ...

Superbike : Tom Sykes lascia la Kawasaki. Il britannico Interrompe il rapporto con la squadra giapponese dopo nove anni : La notizia era già nell’aria ma la conferma è arrivata nella tarda serata di ieri: la storia tra Tom Sykes e la Kawasaki, nel Mondiale Superbike, è finita. dopo un rapporto durato nove anni (2010-2018) e condito da un titolo mondiale nel 2013 e da un palmares ricco di soddisfazioni (34 manche vinte, 106 podi e 46 pole position, assicurandosi in quest’ultimo caso l’appellativo di “uomo più veloce sul giro secco nella ...

Usain Bolt ci riprova : l’ex sprInter giamaicano in prova con una squadra di calcio australiana : Usain Bolt non molla e vuole realizzare il suo sogno. L’ex sprinter giamaicano, messe da parte le scarpette chiodate con le quali ha vinto tutto scrivendo pagine di storia sulle piste di atletica leggera, aspira ad essere un calciatore, nonostante i provini con Manchester United e Borussia Dortmund non abbiano dato esito positivo nei mesi passati. Usain però non intende desistere ed eccolo nuovamente con tenuta calcistica nella A-League ...

Inter : Eder in Cina grazie a Zapata e Defrel - pronti a cambiare squadra in A : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in uscita Puscas tra Watford e Standard Liegi mentre Eder si sta convincendo ad accettare il trasferimento in Cina allo Jiangsu Suning. Per lui niente ritorno ...

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

Inter - Icardi si toglie dal mercato : "Questa squadra è una famiglia" : 'Ringrazio sempre quelli che ci seguono in tutte le partite, in casa, in trasferta, da casa, da tutto il mondo. La loro passione è un fattore in più per noi. Ci responsabilizza: sappiamo che dobbiamo ...

Inter - Tronchetti Provera : "La squadra può far bene. Ronaldo? Farebbe bene al movimento" : L'amministratore delegato di Pirelli sulla prossima stagione: "Abbiamo rinforzato i reparti principali"

Definita la squadra - il sindaco Calisse traccia il programma e annuncia i primi Interventi : ... deceduta il 18 giugno per un grave incidente automobilistico, , sindaco dal 1999 al 2002: 'Mi ha insegnato che il rispetto viene prima della posizione politica e non lo dimenticherò mai', sottolinea ...

E’ la squadra spagnola Polideportivo Almeria la vincitrice del I° Torneo Internazionale di calcio a 8 ‘Marco Aurelio Cup’ : Una finale di altissimo livello degna dello Stadio Tre Fontane di Roma quella che è andata in scena domenica 1 luglio e che ha visto affrontarsi sul terreno di gioco la SS Lazio calcio a 8, neo campioni d’Italia e gli spagnoli del Polideportivo Almeria. Ad alzare il Trofeo sono stati proprio questi ultimi vincendo la finale ai calci di rigore dopo un match agguerritissimo nonostante il caldo. Si è concluso così dopo quattro giorni il I°Torneo ...

Inter vicina a Politano : come può cambiare la squadra di Spalletti passando al 4-2-3-1 : L'Inter è sicuramente, insieme alla Roma, la societa' più attiva in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno presentato quest'oggi Radja Nainggolan, acquistato dalla Roma per ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon. Ma Nainggolan potrebbe non essere l'unico acquisto che sara' presentato in questi giorni. La societa' nerazzurra sembra sempre più vicina all'acquisto dell'attaccante del Sassuolo [VIDEO], Matteo ...

Nainggolan all'Inter/ L'AD Antonello : "Al di là dei singoli - la nostra priorità è rinforzare la squadra" : Nainggolan all'Inter, calciomercato: oggi arriva l'ufficialità dell'affare? Il Ninja della Roma ha sottolineato che vuole solo i nerazzurri per tornare a giocare con Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

Inter - l'Ad Antonello : 'Nainggolan? L'obiettivo è rinforzare la squadra. Con Icardi parleremo di rinnovo' : 'Non vorrei parlare di un singolo giocatore sul mercato, come Nainggolan. L'obiettivo sul mercato è di rinforzare la squadra, siamo l'Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva per il campionato e ...