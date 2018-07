Inter | ecco com' è andato l' incontro in Cina con Suning

Inter - un top player a centrocampo : ecco tutti i nomi : ROMA - C'è anche Mauro Icardi nell'elenco dei giocatori che il Real Madrid valuta per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo . La 'bomba' sganciata ieri mattina da Marca non ...

Coppa Italia - ecco il tabellone : nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta L'articolo Coppa Italia, ecco il tabellone: nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Obesità - scoperto Interruttore bruciagrassi : ecco la molecola che ci aiuterà a dimagrire : La ricerca scientifica fa passi in avanti nella lotta all'Obesità, una patologia molto seria, che secondo le stime dell'Oms colpisce oltre due milioni di persone in tutto il mondo. In particolare, ...

Amichevoli in tv : in diretta su Sky tutte le partite dell’International Champions Cup 2018. Ecco il calendario : ICC A meno di un mese dall’inizio della Serie A di calcio, le squadre si preparano al via ufficiale della stagione 2018/2019 con le partite Amichevoli. A spiccare c’è l’International Champions Cup, il torneo riservato ai club europei, in programma dal 21 luglio in Europa, Singapore e Stati Uniti. ICC 2018 in diretta su SkySport Serie A (canale 208) La sesta edizione dell’International Champions Cup, o semplicemente ICC, ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

Ecco Heroes of Warland - un Interessante hero shooter per dispositivi mobile : Il team di sviluppo finlandese Nitro Games ha appena annunciato con un comunicato di aver reso disponibile su Google Play e su App Store heroes of Warland, un interessante hero shooter per dispositivi mobile in queste ore al centro di un soft launch in paesi selezionati.heroes of Warland sarà infatti disponibile in un primo momento solo in un manipolo di paesi tra cui Finlandia, Polonia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Filippine. Dopo questo ...

“Non mangiatelo - restituitelo!”. Coop ritira il prodotto dagli scaffali : ecco marca e lotto Interessati : Come comunica anche il sito del Ministero della Salute, i supermercati Coop hanno ritirato un prodotto dagli scaffali per la possibile presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Si tratta del passatino di lenticchie biologico Babykiss ora richiamato dalle Cooperative Consorzio Nord-Ovest, UniCoop Firenze e UniCoop Tirreno. Il lotto è contrassegnato dal codice L05271 con scadenza al 21 febbraio 2019 e il rischio riguarda persone ...

Inter - nuova partnership commerciale. Ecco Crédit Agricole - accordo triennale : le cifre dell'accordo : L'Inter stringe un nuovo accordo commerciale con Crédit Agricole, main sponsor anche della nazionale francese campione del mondo. La natura dell'intesa prevede un contratto triennale a poco meno di due milioni di euro per ogni stagione.

Alleanze - minacce e Interesse nazionale. Ecco la prima di Conte con l'intelligence : Ed anche un Paese più sicuro oggettivamente, ossia in grado di prevenire e di contrastare con efficacia la gamma intera di insidie e minacce che siano rivolte alla sfera politica, a quella militare ...

Più web e produzioni Interne - in bilico anche Fazio e Vespa : ecco la tv pubblica di M5S e Lega : Meno produzioni esterne. Informazione divisa dall’intrattenimento. Apertura delle serie tv ai mercati internazionali Meno potere agli agenti. Più digitale. Per capire che Rai sarà bisogna seguire dove portano le tracce lasciate nel post pubblicato ieri sul Blog. Un vero e proprio manifesto che contiene le coordinate della tv pubblica che hanno in m...

Sarri in inglese - ecco la prima Intervista al Chelsea : 'Guardiola un amico - qui per vincere' : un Maurizio Sarri dalla rigorosa conversazione in inglese quello che si è sottoposto alla prima intervista ufficiale di Chelsea TV, canale ufficiale del club. Accantonando qualche ironia sui social, ...

Inter - Eder passa al Jiangsu Suning : ecco le cifre dell’operazione : L'attaccante brasiliano lascia l'Inter e vola in Cina: giocherà nel Jiangsu Suning. Per il club nerazzurro l'affare porta in cassa 5,5 milioni di euro. L'articolo Inter, Eder passa al Jiangsu Suning: ecco le cifre dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.