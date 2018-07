Inter | blitz di Ausilio | pronto il colpo Vidal RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 21 luglio 2018) L'ritorna a muoversi concretamente sul mercato. Decisivo il summit in Cina della dirigenza, con il direttore sportivo, Pieroche ha incontrato i vertici di Suning, su tutti il patron, Jindong Zhang, per condividere le mosse da attuare e mettere le mani sulle ultime pedine da regalare al tecnico, Luciano Spalletti. Ormai è noto che la rosa nerazzurra necessita di un un terzino destro, un centrocampista da affiancare a Marcelo Brozovic ed un esterno d'attacco. Per quanto riguarda quest'ultimo, però, l'si muoverà solo nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di uno tra Antonio Candreva e Yann Karamoh, vista l'abbondanza con la presenza in rosa anche di Ivan Perisic, definito incedibile nonostante il pressing del Manchester United, e di Matteo Politano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo....