Inferno di fuoco sulla A1 Roma-Napoli | autista di tir carbonizzato Ultime notizie

Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli : un morto nello schianto tra tir - chilometri di coda : Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caia nello , dove il conducente di un tir, un napoletano di circa 50 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con altri due mezzi ...

Scontro tra tre camion - Inferno di fuoco in A1 : autista muore tra le fiamme : inferno di fuoco lungo la corsia sud dell'autostrda A1 nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore e Caianello: il bilancio purtroppo è drammatico. Nello scotro tra tre tir avvenuto poco dopo le...

Siria : Ong - Inferno di fuoco a Daraa - 90 raid aerei : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti in fuga dai trafficanti feriti a colpi d'arma da fuoco : in Libia Inferno senza fine : Venticinque Migranti sono stati feriti a colpi di arma da fuoco esplosi dai trafficanti mentre cercavano di fuggire dal luogo in cui erano detenuti a Bani Walid, 170 chilometri a Sud-Ovest di Tripoli....