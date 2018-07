Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...

Napoli - due Incidenti in mare : muore anziano - 15enne grave al Cardarelli : Un anziano è annegato questa mattina nel mare di Bagnoli ed un 15enne é in gravi condizioni dopo essersi tuffato in acqua a Coroglio. Il signore di 81 anni, napoletano, S. A. è...

Incidenti : schianto contro auto - motociclista gravemente ustionato a Saronno : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Un centauro di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un'auto. In seguito all'impatto la sua moto ha preso fuoco e le fiamme lo hanno investito alle gambe provocandogli gravi ustioni. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Saronno, nel varesott

Domenica di Incidenti grave un motocilista : Domenica di incidenti nel Triangolo Lariano. Un motociclista è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto dalla moto a Magreglio a quando mancava poco alle 14. Le sue ...

Incidenti : travolto da un'auto davanti all'asilo - grave bimbo di 5 anni : Milano, 31 mag. (AdnKronos) - Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto davanti all'asilo che frequentava. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di stamattina a Milano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Incidenti lavoro - mano dentro macchinario : grave operaio a Bergamo : Incidenti lavoro, mano dentro macchinario: grave operaio a Bergamo Incidenti lavoro, mano dentro macchinario: grave operaio a Bergamo Continua a leggere L'articolo Incidenti lavoro, mano dentro macchinario: grave operaio a Bergamo proviene da NewsGo.

Incidenti : 4 feriti in scontro tra auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicu

