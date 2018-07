Incidente nella notte sulla strada statale di Terra di Lavoro | auto travolge carabinieri

Incidente sulla A27 - schianto fra due auto nella notte : un morto carbonizzato : TREVISO - Tragico schianto fra due auto nella notte sulla A27. C'è stato un morto carbonizzato estratto dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare, ancora non sarebbe stata avvertita la ...

Roveredo in Piano. Incidente nella Cimolai : morto Andrea Fellet : Un drammatico infortunio sul lavoro si è registrato nello stabilimento della Cimolai a Roveredo in Piano (Pordenone). La tragedia è

Incidente in Svizzera : alpinista 54enne muore nella regione dell’Eiger : Un alpinista svizzero ha perso la vita ieri mattina nella regione dell’Eiger presso Grindelwald (BE) in seguito a una caduta: lo ha reso noto il ministero pubblico regionale dell’Oberland bernese e la polizia cantonale. L’Air Glacier insieme al Soccorso alpino svizzero hanno localizzato l’uomo, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il 54enne, residente nel cantone di Berna, stava procedendo insieme ad ...

Sudafrica : dichiarata morta dopo un Incidente - viene ritrovata viva nella cella frigorifera dell’obitorio : Una donna era una delle tre persone dichiarate morte in un incidente stradale avvenuto in Sudafrica. Ma la storia ha dell’incredibile: un addetto del personale dell’obitorio di Carletonville, andato a controllare i corpi, ha tirato fuori il corpo della donna dalla cella frigorifera e ha notato che stava ancora respirando. La donna è ora ricoverata in ospedale e il Gauteng Health Department sta cercando di capire come sia potuta avvenire la falsa ...

Bibbiano - Incidente nella notte : in ospedale anche una bimba di 5 anni : L'incidente si è verificato poco dopo mezzanotte lungo via 24 Maggio, a Barco. Quattro le persone ferite, fra le quali una bambina di 5 anni

Incidente aereo in India : charter si schianta nella periferia di Mumbai - 5 morti : Grave Incidente aereo in India: un charter si è schiantato contro un edificio in costruzione a Ghatkopar, un sobborgo di Mumbai, uccidendo cinque persone. Secondo i media locali, il velivolo, un turboelica Beechcraft King Air C9, stava per atterrare all’aeroporto quando è precipitato con a bordo tre passeggeri e il pilota. La quinta vittima è un passante. L'articolo Incidente aereo in India: charter si schianta nella periferia di Mumbai, 5 ...

Musile di Piave - Incidente tra auto nella notte : otto feriti : La notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS14 Triestina, in via Fossetta a Musile di Piave, per un incidente tra tre auto di cui due finite rovesciate ...

Governo - passaggio di consegne con Incidente di percorso tra Gentiloni e Conte : “Manca la campanella” : passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte attraverso la tradizionale cerimonia della consegna della campanella, con cui il premier apre e chiude i lavori del Consiglio dei ministri. Subito dopo, il nuovo presidente del Consiglio riunirà i ministri nel primo Cdm. L'articolo Governo, passaggio di consegne con incidente di percorso tra Gentiloni e Conte: “Manca la campanella” proviene da Il Fatto ...

Bologna - Incidente stradale a Molinella/ Auto contro albero - morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018) : Bologna, incidente stradale a Molinella: Auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

L'ennesimo Incidente mortale sul lavoro nella Taranto dell'Ilva. Tensione fortissima nella città : Un operario di una ditta appaltatrice dell'Ilva è stato travolto da un cavo che stava tentando di ancorare nel porto mercantile. Proclamato uno sciopero di 24 ore per la sicurezza sul lavoro -

Incidente nella base militare di Gioia del Colle - morto un sottufficiale dell'Aeronautica : E' morto il sottufficiale dell'Aeronautica militare rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro nella base di Gioia del Colle, nel barese. La vittima è il primo maresciallo Antonio Carbone, ...

