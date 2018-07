Incendio in azienda chimica a Matera | allarme per nube di fumo

Matera. Un Incendio ha distrutto la storica azienda Raro : E’ divampato nella tarda serata di venerdì l’incendio che ha distrutto la Raro Srl di Matera, storica azienda lucana del

Incendio a Rovigo : azienda agricola in fiamme/ Video - ultime notizie : colonna di fumo da stalla : Incendio a Rovigo: azienda agricola in fiamme, Video. ultime notizie: colonna di fumo da stalla, rimessa distrutta, erano alloggiati legna e un trattore(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:47:00 GMT)

Incendio distrugge azienda a Teramo - il Sindaco emette ordinanza a tutela salute : Teramo - Un vasto Incendio ha interessato un capannone di circa 800 metri quadri dell'area artigianale di Sant'Atto a Teramo, in particolare una porzione dove si producono giocattoli in plastica. Le fiamme si sono poi estese a un magazzino e a un'azienda che produce alimenti per animali. Al lavoro per tutta la notte 15 Vigili del fuoco, con due autopompe, due autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di ...

Torino : Incendio in azienda di rifiuti - domato dopo 3 ore : domato nella notte, dopo circa tre ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Torino, un incendio di rifiuti stoccati sul piazzale di una ditta specializzata nello smaltimento a Grugliasco. Ancora da accertare le cause. L'articolo Torino: incendio in azienda di rifiuti, domato dopo 3 ore sembra essere il primo su Meteo Web.

Maxi Incendio in azienda : Maxi incendio in un'azienda per lo smaltimento di rifiuti speciali a Piediripa, Macerata . I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. ''Sul posto - si legge in un tweet - 51 vigili del ...

Maxi Incendio in azienda : Roma, 6 lug., AdnKronos, - Maxi incendio in un'azienda per lo smaltimento di rifiuti speciali a Piediripa, Macerata. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. ''Sul posto - si legge in ...

Colle val d'Elsa - vigili del fuoco ancora a lavoro per l'Incendio all'azienda Rugi : Le operazioni di spegnimento dell'incendio presso l'azienda Rugi srl sono andate avanti tutta la notte. Questa mattina le fiamme sono più contenute, ed è stato possibile iniziare le operazioni di ...

Colle Val d'Elsa - Incendio in azienda di rottamazione : fumo tossico/ Ultime notizie video : feriti due pompieri : Colle Val d'Elsa, incendio in azienda di rottamazione: fumo tossico, video. Ultime notizie: feriti 2 pompieri, non ci sono vittime. Fiamme alte: il Comune invita a tenere chiuse le finestre(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Balle di rifiuti a fuoco : maxi Incendio in un'azienda nel Napoletano : Balle di rifiuti andate in fumo. Un incendio di vaste proporzioni. Una domenica terribile quella trascorsa a San Vitaliano, comune a nord-est di Napoli. Le fiamme hanno divorato le ecoBalle stoccate nei capannoni di un"azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti, la Ambiente Spa. Una coltre densa di fumo nero si è alzata intorno alle 14,30. Il fuoco è stato domato soltanto in serata, ma dei focolai risultano ancora accesi. Ci vorranno ...