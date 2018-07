In lizza per il premio nazionale del teatro dialettale 

Ilva : Carfagna - Di Maio strumentalizza Cantone per non rompere con Grillo : ... che per lo stesso presidente dell'Anac non va annullata, ha un solo scopo per il 'superministro' Luigi Di Maio: trovare un appiglio per non decidere e per rimandare una scelta politica che il M5S ...

Ilva : Carfagna - Di Maio strumentalizza Cantone per non rompere con Grillo : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘Annullare la gara sull’Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l’economia del Meridione e dell’Italia intera”. Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia“strumentalizzare le osservazioni di Raffaele Cantone sulle modalità di espletamento della gara, che ...

Personale ATA - Utilizzazioni e AP 2018/2019 : info - modello e date : Emanata lo scorso 9 luglio la nota MIUR n. 31552/18 in cui sono esplicitate le modalità e la data entro cui presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il Personale ATA, relativamente all’a.s. 2018/2019. Personale ATA: domande dal 23 luglio al 3 agosto solo su modello cartaceo Lo scorso 9 luglio, il MIUR ha pubblicato […] L'articolo Personale ATA, Utilizzazioni e AP 2018/2019: info, modello e date proviene da ...

Elena Morali / "Bullizzata da piccola per la mia magrezza". E su Scintilla : "Non stiamo insieme ma..." : Elena Morali, intervistata per il settimanale Vero, parla del suo attuale rapporto con Scintilla e chiarisce cosa c'è stato con Marco Ferri. Infine svela un triste dettaglio del suo passato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:55:00 GMT)

Ancora non si trova la 12enne dispersa nel Bresciano : utilizzati anche i droni : "Non era mai successo che si allontanasse. Forse l'ultima volta quando aveva quattro anni" ha spiegato il padre della bimba. Oltre duecento uomini la stanno cercando

La guerra dei Verdi tedeschi alla Nutella : “La Ferrero ha strumentalizzato i Mondiali per vendere di più” : Cartellino rosso per la Nutella. Quella lanciata dalla nota esponente del partito dei Verdi tedeschi Renate Künast al noto prodotto dolciario della Ferrero è una vera e propria dichiarazione di guerra. «La Nutella ha strumentalizzato in modo inaccettabile e irregolare il campionato del mondo di calcio della Fifa in Russia per pubblicizzare i suoi p...

«La Porto Spa licenzia ma poi utilizza manodopera temporanea» : Marina di Carrara - La vertenza della Porto di Carrara Spa e dei 35 licenziamenti annunciati dall'azienda è stata al centro dell'incontro convocato oggi dal consigliere per il lavoro Gianfranco ...

LEGO DC SUPER-VILLAINS GAMEPLAY TRAILER : Come personalizzare i personaggi : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment hanno annunciato un nuovo TRAILER per la personalizzazione dei personaggi di LEGO DC SUPER-VILLAINS, il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un’avventura con tutti i loro personaggi e scenari preferiti dell’universo DC, prima dell’apertura ufficiale del Comic-Con 2018 di San Diego. Un nuovo GAMEPLAY TRAILER ...

LIBANO - Cannabis terapeutica. Verso la legalizzazione anche per rilanciare l'economia : La legalizzazione della Cannabis è stata proposta da un rapporto del gabinetto del consiglio internazionale McKinsey & Cie, incaricato dal LIBANO di preparare un piano di rilancio dell'economia del ...

Matteo Salvini - visita in Egitto : asse con al Sisi per stabilizzare la Libia : La visita di Matteo Salvini al Cairo è stata una vera e propria 'mossa internazionale' volta a 'stabilizzare la Libia e combattere il terrorismo' ma anche a lanciare un segnale alla Francia. 'No ai ...

Onu - polemica su etichette che penalizzano made in Italy. La retromarcia : nessun voto - solo dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

Esperto : liberalizzazione visti a Kosovo non è riconoscimento indipendenza - : E la seconda è quella che in nome della politica generale dell'UE questi paesi possono riconoscere i passaporti del Kosovo senza tuttavia riconoscerne l'indipendenza", ha spiegato Janjic. Giovedì il ...

Legittima difesa - Salvini : “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di liberalizzazione di armi” : “Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede“. Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5s sulla Legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo Legittima difesa, Salvini: “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di ...

Legittima difesa - al via iter per cambiare la legge. Lega : “Procedere spediti”. M5s frena. Bonafede : “Non liberalizzare armi” : L’iter per cambiare la legge sulla Legittima difesa inizia con alcuni distinguo tra le due anime della maggioranza. Nella giornata in cui in commissione Giustizia a Palazzo Madama vengono incardinati cinque ddl e la Lega ricorda che il tema è “una battaglia da sempre”, il guardasigilli Alfonso Bonafede sottolinea che non vi sarà alcuna “liberalizzazione delle armi” e il M5s parla di “un’analisi ...