In estate impennata di virus che rubano i dati bancari

(Di sabato 21 luglio 2018) Ruba informazioni sensibili e mette ko i siti internet. Si chiama Dorkbot ed è un trojan, cioé unche ruba informazionie e ha colpito il 7% delle aziende di tutto il mondo. Lo rileva la società di sicurezza Check Point che sottolinea l’esplosione didi questo genere negli ultimi mesi, anche nel nostro paese. “Abbiamo registrato un’ondata di attacchi che utilizzano i trojananche nella scorsa. Probabilmente, in questo periodo, i criminali informatici prendono di mira i turisti, meno attenti in vacanza alle misure di sicurezza, che potenzialmente accedono all’home banking attraverso dispositivi condivisi e connessioni meno sicure“, commenta Maya Horowitz, manager della società. Oltre a Dorkbot ci sono anche i trojan Emotet (ruba le credenziali dei contidelle vittime e utilizza la macchina infetta per diffondersi) e ...