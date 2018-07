Impresa Italia | radiografia di un paese che si regge su autonomi e eroi del lavoro

Quali sono le 10 città in Italia in cui un'Impresa paga più tasse : Maglia nera per Reggio Calabria: qui bisogna arrivare a fine settembre per coprire tasse locali e nazionali. Gorizia la più leggera in Italia

Quali sono le 10 città in Italia in cui un’Impresa paga più tasse : In Italia la pressione fiscale media sulle piccole imprese è destinata a crescere nel 2018. Lo dicono i dati presentati dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa nel rapporto Comune che vai, fisco che trovi. Se non ci saranno correttivi, ci sarà un aumento dello 0,2% dell’importo delle tasse rispetto allo scorso anno. In soldoni se nel 2017 la pressione fiscale era salita dello 0,3% arrivando a ...

Mondiale di Sitting Volley : Impresa storica delle azzurre - l’Italia è ai quarti : In Olanda le azzurre del Sitting Volley hanno battuto l’Iran e sono volate ai quarti di finale impresa storica ad Arnhem (Olanda) delle azzurre del Sitting Volley, capaci alla prima partecipazione in un Campionato Mondiale di raggiungere i quarti di finale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni ...

Lavoro : ImpresaLavoro - Italia 3° in Europa per tasso disoccupazione : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Negli ultimi 12 anni il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato di 4,5 punti percentuali, passando dal 6,9% del 2006 all’11,4% del 2017 (ultimo dato disponibile). Il nostro Paese risulta quindi il terzo in Europa per tasso di disoccupazione. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse contenuti nel report Employment Outlook 2018. Nel periodo di ...

Lavoro : ImpresaLavoro - Italia 3° in Europa per tasso disoccupazione : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Negli ultimi 12 anni il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato di 4,5 punti percentuali, passando dal 6,9% del 2006 all’11,4% del 2017 (ultimo dato disponibile). Il nostro Paese risulta quindi il terzo in Europa per tasso di disoccupazione. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse contenuti nel report Employment Outlook 2018. Nel periodo ...

Sopravvivere è "un'Impresa" : l'appello al governo delle aziende italiane tartassate : Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del fisco: nel 2017 sono stati 1 milione e 595 mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Tra accertamenti analitici o...

UnImpresa : necessario ridurre subito spread tra il Sud e il Nord dell'Italia : "Lo spread tra il Sud e il Nord dell'Italia va ridotto subito. E' una emergenza che il governo Conte deve affrontare con urgenza nell'interesse dell'intera economia italiana.". Lo afferma il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati contenuti nel rapporto delle Economie regionali della Banca d'Italia diffuso oggi. "Il rilancio del Sud ...

Wimbledon - Fognini vince il derby italiano. Impresa di Fabbiano : Quarta giornata al torneo di Wimbledon, si giocano i secondi turni e si completano gli incontri sospesi per pioggia ieri.Colori azzurri, protagonisti al torneo londinese oggi, si gioca l' atteso derby tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Due stili diversi e un grande feeling dentro e fuori dal campo, i due sono grandi amici e hanno formato una splendida coppia di doppio, indimenticabile la vittoria del Grande Slam in Australia nel 2015. ...

Chimenti : 'La più grande Impresa di un giocatore italiano' : Vincere negli Stati Uniti non è cosa facile, ma al mondo attualmente sono in pochi a giocare come Chicco. Lasciare a …

Vincono l’oro nella staffetta e la loro Impresa diventa virale. I social : “Prima le italiane” - “Realtà 1 - Pontida 0” : Le ragazze della 4×400 si sono aggiudicate la medaglia d’oro nei Giochi del Mediterraneo. Mariabenedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raffaella Lukundo e Libania Grenot hanno chiuso col tempo di 3:28:08 e la foto della loro vittoria è stata diffusa migliaia di volte sui social. “Non lo dite a Salvini e Fontana”, “Questa è la risposta a Pontida”, “Prime le italiane“, “Questa è l’italia ...

LIVE Italia-Croazia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve l’ Impresa contro Saric e Bogdanovic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, sfida valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avvicinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la ...

I vizi italiani e le virtù della piccola Impresa : Due passaggi centrali del discorso del Presidente Merletti, a difesa della produzione italiana di qualità e di un'equa tassazione in tutta Europa, che tuteli l'economia reale e non le scorciatoie ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni : gli azzurri tifano l’Australia - serve l’Impresa con la Polonia : L’Italia ha ancora una remota possibilità di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. serve davvero un miracolo sportivo ma gli azzurri devono crederci davvero fino in fondo. Siamo arrivati all’ultima giornata della fase preliminare, cinque squadre sono già certe del pass per gli atti conclusivi (Russia, Francia, Brasile, USA, Serbia) e l’ultimo posto ormai è un discorso tra Polonia e Italia. ...

Atletica - Filippo Tortu : terzo bianco sotto i 10”! Dopo Lemaitre e Guliyev - l’Impresa epocale dell’italiano : Filippo Tortu ha firmato una vera e propria impresa che segna la storia dell’Atletica leggera, ha confezionato un numero leggendario che rimarrà per sempre negli annali. A 39 anni di distanza dal 10.01 di Pietro Mennea, finalmente un italiano riesce ad abbattere il muro dei 10 secondi sui 100 metri. Il 20enne è stato semplicemente sublime a Madrid, il 22 giugno 2018 sarà una data per sempre impressa su tutti i libri della Regina degli ...