riviera24

: Imperia, la “sesta provincia calabrese”: il rapporto della Dia conferma l’operatività della ‘ndrangheta - riviera24 : Imperia, la “sesta provincia calabrese”: il rapporto della Dia conferma l’operatività della ‘ndrangheta - fabioferrero71 : IO NON HO LA MERDA ?? SUGLI OCCHI COME MOLTI CONTERRANEI CHE:”NO AD IMPERIA LA MAFIA NON ESISTE “.AD IMPERIA ED IN P… - Imperiapost : #CRIMINALITA': I TIMORI DELL'#ANTIMAFIA. '#IMPERIA SESTA PROVINCIA DELLA #CALABRIA PER LA PRESENZA DI ESPONENTI DI… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Infiltrazione del tessuto politico-amministrativo locale e dell'economia, traffico di stupefacenti, in particolare cocaina: sono questi gli ambiti d'azione delle cosche in Liguria. "Per ciò che ...