Ilva - Di Maio attacca : 'Un pasticcio'. Indagine al Mise - lite con Calenda : 'Un pasticcio fatto dallo Stato giocando con la salute delle persone' un pasticcio sul quale 'avviare un Indagine ' per capire 'chi non ha sorvegliato' e 'di chi sono le responsabilità specifiche'. È ...

Rischio boomerang su Ilva. Per Di Maio gara da rifare - ma il timore è non trovare acquirenti : Intransigenza zero. Dopo la lettera con cui l'Anac ha certificato la presenza di alcune irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell'Ilva di Taranto, Di Maio è un fiume piena. Chi ha avuto modo di parlare con lui riferisce di una volontà ferrea, che non prevede compromessi: arrivare fino in fondo, costi quel che costi, anche all'annullamento dell'affidamento a Arcelor Mittal. Il principio della legalità sopra ...