Ilva | che succede ora? Domande | risposte Di Maio accusa | è un pasticcio

Di Maio parla dell'Ilva all'aula vuota : anche i grillini sono scappati a casa : Soprattutto da parte di chi ha sempre messo nel mirino la classe politica - insieme alla Lega ugualmente assente - accusandola di latitanza e aveva promesso di aprire il parlamento come una scatola ...

Dubbi di Cantone sulla gara Ilva Gli operai : e ora che succede? Soldi fino a settembre. Poi si chiude : E adesso che succede? E' l'interrogativo che da ieri sera si pongono a Taranto, citta' sede del piu' grande stabilimento dell'Ilva, con quasi 11mila dipendenti sui circa 14mila totali di gruppo, dopo che l'Anac, l'Autorita' anticorruzione Segui su affaritaliani.it

Dubbi di Cantone sulla gara Ilva Gli operai : e ora che succede? Soldi fino a settembre. Poi si chiude : E adesso che succede? E' l'interrogativo che da ieri sera si pongono a Taranto, citta' sede del piu' grande stabilimento dell'ilva, con quasi 11mila dipendenti sui circa 14mila totali di gruppo, dopo che l'Anac, l'Autorita' anticorruzione Segui su affaritaliani.it

Tutte le ipotesi in campo - anche l'annullamento della gara. La lettera dell'Anac ribalta il futuro dell'Ilva : Le carte definitive potrebbero essere svelate già domani mattina, nella risposta all'interpellanza urgente che darà nell'aula di Montecitorio, ma la linea che Di Maio intende adottare per il futuro dell'Ilva di Taranto ha già una stella polare: l'affidamento dell'impianto a Arcelor Mittal è tutt'altro che scontato. Non si tirerà il dossier per le lunghe, si apprende in ambienti vicini al ministro dello Sviluppo ...

MIlva/ La Pantera di Goro oggi compie 79 anni (Techetechetè) : Milva, La Pantera di Goro, oggi compie 79 anni. Questa sera, martedì 17 luglio, la puntata di Techetechetè sarà dedicata alla cantante dai capelli rossi e alla sua "rivale", Mina.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:01:00 GMT)

Mina/ La Tigre di Cremona a confronto con MIlva (Techetechetè) : Questa sera, martedì 17 luglio, alle 20.30 su Rai 1, “Techetechetè” mette a confronto due grandi cantanti: Mina e Milva, la Tigre di Cremona e la Pantera di Goro.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Ilva e Bonifiche. Peluso - CGIL - : "Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dalla soluzione dei problemi' : Quel tempo sospeso che riguarda l'ILVA, riguarda inevitabilmente non solo gli operai, ma anche tutta una economia e una città, che da tempo attende che si faccia chiarezza e si agisca in nome dell'interesse collettivo. Vale per il principio sacrosanto di difesa di ogni singolo posto di lavoro, e vale, ci ...

Le nozze di Luca e SIlvana : si realizza il sogno d'amore di due disabili. Che diventerà un film : BOLZANO. Si sposano e il loro matrimonio diventerà un film. Luca e Silvana hanno entrambi la sindrome di Down. Ma nonostante la disabilità causata da quel cromosoma in più sono riusciti a conquistare ...

Alitalia - Di Maio : “Azione di responsabilità contro manager che hanno causato il disastro”. Su Ilva : “Documenti all’Anac” : “Punire i responsabili della attuale situazione Alitalia significa promuovere l’azione di responsabilità su quei manager che in questi anni hanno utilizzato Alitalia come un bancomat. Una volta capito questo abbiamo capito anche come si è sprecato e come si può risanare l’azienda”. Così Luigi Di Maio al termine della sua audizione davanti alle commissioni Industria e Lavoro del Senato. “L’obiettivo – ha ribadito – non è ...

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere

La pillola avvelenata di Emiliano all'Ilva che Di Maio ingoia con gioia - e i tarantini? - : Roma . Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, con quello che sembra un gioco di sponda con Michele Emiliano, accoglie 'prendendo atto' una lettera in cui il presidente della Regione Puglia ...

La pillola avvelenata di Emiliano all'Ilva che Di Maio ingoia con gioia (e i tarantini?) : Roma. Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, con quello che sembra un gioco di sponda con Michele Emiliano, accoglie "prendendo atto" una lettera in cui il presidente della Regione Puglia denuncia sospetti di irregolarità sulla gara che ha aggiudicato il Gruppo Ilva ad ArcelorMittal l'anno scors

Ilva - la strada della soluzione per l'acciaieria è tutt'altro che a portata di mano : Secondo il ministro Di Maio non ci sarebbero le necessarie garanzie occupazionali ed ambientali da parte dell'acquirente, la multinazionale Arcelor Mittal si è impegnata fino ad ora alla tutela di ...

Ilva - Di Maio : da ArcelorMittal proposte che non soddisfano : Roma, 9 lug., askanews, - Le proposte di ArcelorMittal per migliorare il piano di rilancio dell'Ilva 'sul piano ambientale e occupazionale non sono soddisfacenti'. Lo ha affermato il ministro dello ...