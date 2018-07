Ilva | Cantone | “Sui rilanci c’era scarsa chiarezza | ma si potevano consentire Calenda?

ilfattoquotidiano

: Cantone sull’Ilva: «Da noi solo un parere, il governo non strumentalizzi» - Corriere : Cantone sull’Ilva: «Da noi solo un parere, il governo non strumentalizzi» - HuffPostItalia : Calenda sfida Di Maio in tv su Ilva. Cantone: 'Governo non mi usi' - RobesSimon : #Ilva dopo l'analisi di Cantone, sembrerebbe acclarato che #Calenda ha fatto marchette con la #Marcegaglia (accurat… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Il governo non può annullare la gara che ha portato all’assegnazione dell’sulla base del parere dell’Anac, chiesto ufficialmente dal ministero dello Sviluppo Economico. Lo spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, proprio il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele. Che svela anche un retroscena legato alle ore successive alla pubblicazione delle 8 pagine nelle quali vengono sintetizzate le “criticità” emerse dall’analisi dei documenti relativi alla gara: l’ex ministro Carloha chiamato giovedì sera. “Era arrabbiato – spiega il numero uno dell’Anac – ma abbiamo avuto una telefonata civile e corretta; voleva capire cosa avevamo scritto. Mi ha detto che non potevamo non capire che ci eravamo fatti strumentalizzare ed io gli ho risposto che questo rischio non può ...