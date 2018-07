Ilva | Calenda sfida Di Maio in tv Cantone Anac | Governo non ci usi

Ilva - Cantone : “Sui rilanci c’era scarsa chiarezza - ma si potevano consentire. Calenda? Mi ha chiamato - era arrabbiato” : Il governo non può annullare la gara che ha portato all’assegnazione dell’ Ilva sulla base del parere dell’Anac, chiesto ufficialmente dal ministero dello Sviluppo Economico. Lo spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, proprio il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone . Che svela anche un retroscena legato alle ore successive alla pubblicazione delle 8 pagine nelle quali vengono sintetizzate ...

Calenda sfida Di Maio in tv su Ilva. Cantone : "Governo non mi usi" : Il "pasticcio" su Ilva lo fa la politica. Che litiga, giorno dopo giorno, sul futuro della più grande acciaieria d'Europa - un tassello fondamentale dell'intero sistema industriale italiano - e dei suoi lavoratori. Continua la bagarre fra Luigi Di Maio e Carlo Calenda, con il primo che, ricevuta la lettera dell'Anac che solleva dubbi sull'aggiudicazione del gruppo siderurgico accusa il suo predecessore per il "pasticcio" della gara, e il ...